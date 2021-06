Expolicajt Chauvin dostal za smrť Georgea Floyda 22 a pol roka, rodine vyjadril úprimnú sústrasť

Čelil až 40 rokom

Rodina rozsudok privítala

Protesty proti rasizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2021 - Bývalý minneapoliský policajt Derek Chauvin, ktorého v apríli uznali vinným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda, dostal trest odňatia slobody na 22 a pol roka. Sudca vysvetlil, že trest sa zakladá na jeho „zneužití dôveryhodného postavenia a autority, ako aj konkrétnej preukázanej krutosti“ voči Floydovi.Štyridsaťpäťročný muž tiež dostal doživotný zákaz vlastniť strelné zbrane a musí sa tiež zaregistrovať do osobitného registra pre páchateľov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Chauvina uznali vinným vo všetkých troch bodoch obžaloby - neúmyselnej vraždy druhého stupňa, vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Policajt čelil až 40 rokom väzenia.Bývalý policajt súdu povedal, že vyjadril Floydovej rodine sústrasť a tiež, že v budúcnosti pribudnú ďalšie informácie. Za svoje konanie sa však neospravedlnil.Floydova rodina a ich podporovatelia rozsudok privítali. „Tento historický rozsudok posúva rodinu Floydovcov a náš národ o krok bližšie k uzdraveniu,“ vyjadril sa ich právnik Ben Crump.Americký prezident Joe Biden uviedol, že trest sa mu zdá náležitý, ale uznal, že nepozná všetky podrobnosti.Podľa minnesotského generálneho prokurátora Keitha Ellisona je Chauvinov trest jeden z najdlhších, ktoré kedy nejaký bývalý policajt dostal za použitie smrteľnej sily.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.Ďalší traja policajti, ktorí boli pri zásahu a rovnako ako Chauvina ich prepustili - Tou Thao, Thomas Lane a J. Alexander Keung - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd by sa mali postaviť na budúci rok v marci.