Doprajte svojej sedačke dôkladné vyčistenie

Ako sa správne starať o sedačku a čím vyčistiť tie najbežnejšie škvrny?

Zle umiestnenie sedačky môže mať za následok jej poničenie

Sedaciu súpravu by ste mali najskôr vhodne umiestniť. Nemala by zadnou časťou mieriť k dverám kvôli nekomfortným pocitom pri sedení. Tiež by ste ju nemali stavať príliš blízko k radiátoru. Blokovala by potom prúd teplého vzduchu, ktorý navyše môže poťahu uškodiť (najmä koženému, ktorý tak popraská). Pozor si dajte aj na slnečné žiarenie, ktoré vyťahuje farby.

Pravidelná údržba pomôže udržať sedačku dlhšie peknú

Odhliadnuc od typu čalúnenia by ste mali sedačku raz za 7-14 dní dôkladne vysať hubicou bez nástavca. Zbavíte sa tak odrobiniek, chlpov, vlasov aj prachu. Raz za štvrť až pol roku si natiahnite gumové rukavice a pustite sa do hĺbkového čistenia. Látkové poťahy vytepujte pomocou suchej peny na nábytok, kožené sedačky a sedacie súpravy z imitácie kože potom vyžadujú špeciálne prípravky vhodné na ten ktorý typ. Zoženiete ich v drogérii a určite ich medzi sebou nezamieňajte, nesprávnym čistidlo môžete poťah poškodiť.

Ako na škvrnu? Nenechajte ju zaschnúť!

Škvrny by ste sa mali zbaviť čo najrýchlejšie po jej vzniku. Určite na ňu pri čistení netlačte ani ju nedrite, zapracovali by ste ju tak hlbšie a hrozilo by aj poškodenie poťahu. Škvrnu odstraňujte navlhčenou handrou, a to krúživým jemným pohybom od jej okrajov k stredu. Nakoniec zľahka vyčistite celý diel sedačky, na ktorom škvrna bola – len tak zamedzíte vzniku ohraničenej mapy po uschnutí.

Na škvrny sa najlepšie hodia čistiace prostriedky z drogérie, v núdzi ale môžete vyskúšať aj jemný šampón (na mastné škvrny), žlčové alebo jadrové mydlo (na škvrny organického pôvodu), penu na holenie alebo lak na vlasy (na odolné škvrny na nenasiakavých povrchoch) či zosvetľujúcu šťavu z citróna na tmavo sfarbené organické škvrny od jedla a pitia. Ak škvrna páchne, prilejte do vody trochu octu, ktorý neutralizuje pachy a napomáha k vyčisteniu.

Posledná rada na záver – na čistenie nepoužívajte horúcu vodu, maximálne vlažne. Príliš vysoká teplota spôsobuje zrazenie a zakonzervovanie niektorých látok v škvrne, ktorej sa potom už len ťažko zbavíte.

Zdroj obrázku: Photographee.eu / Shutterstock.com