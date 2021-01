Funkčné oblečenie: ako vybrať správne?

Ste neustále v pohybe, po ceste do práce a z práce, doma okolo hrncov s vysávačom alebo mopom v ruke. Či už ste mamička na materskej dovolenke, alebo klasicky pracujúca žena, spríjemnite si chvíle pohodlným a kvalitným oblečením. Je každodennou súčasťou pri všetkých aktivitách.

Na čo sa zamerať pri výbere funkčného oblečenia

Dámske funkčné bundy sú neodmysliteľnou súčasťou šatníka aktívnej ženy. Na prechádzky do prírody alebo do mesta. Funkčné bundy majú rôzne využitie a podľa toho prispôsobujeme aj výber materiálu a jeho vlastnosti. Funkčnosť materiálu znamená, že má určité vlastnosti, ktoré sa môžu líšiť výrobcom alebo účelnosťou. Materiál nás môže chrániť pred dažďom, vetrom, alebo aj UV žiarením. Pri funkčnom oblečení by materiál nemal obsahovať priveľa percent bavlny.

Bavlna je mäkká a poddajná, prefúka aj premokne. Preto by ste sa mali zamerať skôr na polypropylén, polyester alebo polyamid. Ide o syntetické materiály, ktoré sú veľmi odolné. Polyamid je len inak pomenovaný nylon a spomedzi spomínaných materiálov má najdlhšiu životnosť a zároveň je aj najpevnejší. Nezvykne sa často používať samostatne, nakoľko jeho cena je vysoká, ale čo sa týka kvality, je rozhodne jednotka.

Tak ako aj pri iných vrchných častiach odevu dbajte na to, aby vaše oblečenie malo bezpečnostné - reflexné prvky, aby vás neprekvapil neosvetlený cyklista, poprípade auto, alebo aby ste naopak niekoho neprekvapili vy svojou prítomnosťou napríklad na vozovke.

Vyberajte obozretne

Rovnako ako funkčné bundy, aj dámske bežecké oblečenie je dôležité vyberať s rozvahou. Práve pri výbere bežeckého oblečenia ešte viac záleží na tom, aby ste si našli a zadovážili pohodlné kúsky. Nikto nechce, aby ho pri behu niečo tlačilo, rezalo, alebo škriabalo. V posledných dvoch rokoch sú veľmi trendy legíny a bežecké podprsenky v seamless prevedení, teda bez švov, alebo aj legíny tvarujúce stehná a zadok, poprípade s vyšším alebo nižším sedom.

Nájdete také, ktoré sú vzdušnejšie, ale aj pevnejšie, záleží na vás. Vyberajte, čo vám vyhovuje a pozerajte na gramáž produktu. Aj v prípade tohto oblečenia platí, že ak do jednotlivých kúskov zainvestujete, svoju cenu vám budú ukazovať ďalších pár rokov. Samozrejme sa to odvíja aj od čistenia a ošetrovania.

Ošetrovanie funkčného oblečenia

Koľko rokov vám bude daný produkt slúžiť, záleží len od vás a od toho, ako sa staráte o svoje oblečenie. Funkčné oblečenie sa nesmie prať s bežným oblečením v práčke. Každý výrobca uvádza na výrobných štítkoch, či sa daný produkt vôbec môže prať v práčke alebo len v rukách, a pri akej teplote. Väčšinou výrobcovia takéhoto oblečenia uvádzajú 40 °C, ale ak vám vaša práčka umožňuje prať aj na nižších teplotách, tak kľudne môžete.

Ďalšie pomyselné pravidlo je, že nemôžete toto oblečenie prať klasickými prostriedkami na pranie. Materiál si vyžaduje špeciálne prípravky, ktoré nezničia funkčnosť materiálu. Pracie mydlá na funkčné oblečenie nesmú obsahovať aviváž a ani iné zmäkčovadlá, alebo pridané vône. V drogérii, športových obchodoch, ale aj v internetových eshopoch určite nájdete vhodné čistiace prostriedky.

Do voza aj do koča

Ženy sa vyznačujú láskou k oblečeniu, kabelkám a topánkam. Kvalitná dámska športová obuv by nemala chýbať v šatníku žiadnej ženy. Športovú obuv nemusíte nutne využívať len na šport. Za poslednú dobu si mladí, ale aj starší ľudia obľúbili športovú obuv nosiť ako bežnú, každodennú. Športová obuv sa dá dokonalo kombinovať aj k šatám či kabátu. Je to len na vás ako si zvolíte. Hlavne nepodceňujte kvalitu materiálu, ktorý je pri topánkach veľmi dôležitý.

Kvalitný materiál vám zabezpečí, aby vaše nohy boli v suchu a v teple, a zároveň v pohodlí.