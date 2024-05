Doprava zohráva rozhodujúcu úlohu pri výbere zamestnania pre viac ako polovicu respondentov. Dvaja z desiatich Slovákov sa v súčasnosti snažia ušetriť na doprave, ukázal prieskum

Slováci prejavili záujem o využívanie firemnej zvozovej dopravy ako jeden zo zamestnaneckých benefitov

Najdôležitejšími faktormi pri výbere dopravy do zamestnania sú čas a financie

Mestská verejná doprava (MHD) sa najviac využíva v Bratislave

Náklady na dopravu do práce sú najčastejšie (26 %) do 20 € mesačne. 48 % respondentov uviedlo, že náklady na dopravu do zamestnania ukroja z ich rozpočtu až 80€.Štvrtina Slovákov v súčasnosti hľadá úspory v doprave do práce, či už ide o lacnejšiu dopravu, zdieľanú dopravu s kolegami alebo priateľmi, alebo možnosť pracovať viac z domu. Väčšina respondentov (29 %) uviedla, že už v súčasnosti využíva najlacnejší možný spôsob dopravy, aký môže.54 percent respondentov prieskumu o doprave uviedlo, že ak by mali možnosť využívať podnikovú zvozovú dopravu do práce, využívali by ju pravidelne. Viac ako štvrtina respondentov (36 %) potom uviedla, že by ju privítala a využívala nepravidelne. Iba 10 percent respondentov uprednostňuje využívanie vlastnej dopravy za každých okolností.Spoločnosť Amazon poskytuje zamestnancom dotovanú kyvadlovú dopravu na 18 autobusových linkách. "Naše autobusy stoja v 89 rôznych obciach. Vďaka tomu pracujú v našich distribučných centrách aj zamestnanci zo susedných regiónov, ktorí by inak nemali také dobré možnosti zamestnania. Zvozová doprava je už dlho jedným z našich najobľúbenejších zamestnaneckých benefitov. Denne takto dovezieme do prace okolo 1000 ľudí. Zamestnanci si zvozovú dopravu cenia nielen kvôli úspore rodinného rozpočtu, ale aj kvôli pohodliu,"Podľa výsledkov prieskumu však zamestnávatelia čiastočne alebo úplne prispievajú na dopravu zamestnancov len v 6 % prípadov."Wellbeing zamestnancov je téma, ktorá naberá na obrátkach, a pozitívne vnímame, že sa začína rozvíjať viac smerom k tzv. blue collar pracovníkom. Aj tu vidíme, že zamestnávatelia čoraz častejšie poskytujú dopravu. Poskytovaním dopravy, pomôžu zamestnancovi ušetriť financie za dopravu. Zamestnávatelia tak ponúkajú svojim zamestnancom možnosť chvíľu nič neriešiť a nenamáhať pozornosť. Pre tých, ktorí pracujú na zmeny, môže byť táto výhoda aj znížením rizika dopravných nehôd, možnosťou dostať sa rýchlejšie k odpočinku alebo stráviť neformálny čas s kolegami," hovorí, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o duševné zdravie zamestnancov vo firmách.5 až 6-krát týždenne. To je najčastejšia odpoveď (67 %) Slovákov na otázku, ako často dochádzajú do práce. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že len 17 % respondentov dochádza do práce 3 až 4-krát týždenne. Necelá polovica respondentov (48 %) je ochotná stráviť dochádzaním do zamestnania maximálne hodinu.Prieskum Amazonu tiež ukázal, že Slováci najčastejšie volia na cestu do práce vlastné motorové vozidlo, verejnú dopravu alebo chôdzu peši. Pri výbere dopravného prostriedku sú najdôležitejšími faktormi časová flexibilita, cena a rýchlosť. Dôležitú úlohu však zohráva aj pohodlie a miestna dostupnosť. Najmenej dôležitým faktorom je ekológia.Najčastejšie využívajú verejnú dopravu v hlavnom meste, kde ju na cestu do práce využíva takmer polovica respondentov (41 %). Na druhej strane v Bratislavskom kraji využíva vlastné motorové vozidlo najmenej zamestnancov zo všetkých krajov (47 %). Prvenstvo v dochádzaní do práce pešo majú v Banskobystrickom kraji, zatiaľ čo v Trenčianskom kraji využíva na dopravu do práce bicykel alebo kolobežku necelá štvrtina ľudí (23 %). Zdieľaná doprava je najsilnejšia v Trnavskom a Košickom kraji, kde ju využíva 15 % respondentov. Zamestnanci z Banskobystrického kraja (6 %) najčastejšie pracujú z domu a do práce nedochádzajú.