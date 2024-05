ZSL zimná sezóna 2023/2024: Svetový pohár v Jasnej privítal 132 špičkových športovkýň z 30 krajín a vyše 30-tisíc návštevníkov

Alpské lyžovanie

Skoky na lyžiach

Snoubording

FIS Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien v Jasnej 2024 v číslach:



Počet zúčastnených krajín: 30



Počet športovkýň: 132



Počet návštevníkov podujatia spolu: 30 000



Odhadovaný počet divákov prenosu podujatia: 150 000 000



Počet členov realizačného tímu športovkýň: 434



Počet pracovníkov organizátora podujatia: 900



Počet dobrovoľníkov: 300



Počet zástupcov médií: 120



Celkové náklady na podujatie: 3 902 224 eur bez DPH



Fond na podporu športu: 766 000 eur



Vlastná obchodná činnosť: 3 136 224 eur



Daň z pridanej hodnoty (kvalifikovaný odhad):



Ubytovanie: 1 000 000 eur



Gastro: 500 000 eur



Iné služby: 100 000 eur



Zdroj dát: ZSL

22.5.2024 (SITA.sk) -Najlepšie lyžiarky sveta sa po troch rokoch opäť vrátili na Slovensko. Podobne ako v roku 2021 sa koncom januára v stredisku Jasná uskutočnili preteky Svetového pohára, na programe boli obrovský slalom a slalom. Dvojdňové podujatie hostilo 132 špičkových športovkýň z 30 krajín sveta.O podujatie bol obrovský záujem a vstupenky sa vypredali rekordne rýchlo. Odhadovalo sa, že v stredisku mohlo byť počas víkendu vyše 30-tisíc návštevníkov a televízne prenosy sledovalo asi 150 miliónov divákov z celého sveta.Smutné rozuzlenie však mali preteky pre Petru Vlhovú. Slovenská lyžiarka na výjazde z deviatej bránky vyšla na ľadovej trati z ideálnej stopy a následne nepríjemne spadla. Roztrhla si väzy v pravom kolene a predčasne sa pre ňu skončili nielen preteky obrovského slalomu v Jasnej, ale aj celá sezóna."Myslím si, že uplynulú sezónu z pohľadu zväzu môžem označiť za úspešnú," hovorí. "Naši športovci dosiahli mnohé dobré výsledky na pretekoch po celom svete a nám sa zase na Slovensko podarilo priniesť a úspešne zrealizovať prestížny Svetový pohár alpských lyžiarok. Stredisko v Jasnej sa tak počas januára stalo centrom svetového lyžovania. Chcem sa preto poďakovať celému organizačnému tímu, dobrovoľníkom, našim pretekárkam, sponzorom a partnerom a najmä – fanúšikom, ktorí prišli osobne do Jasnej alebo povzbudzovali pri obrazovkách. Bez nich by Svetový pohár nemal tú správnu atmosféru."Riaditeľka pretekov Svetového pohára v Jasnej a viceprezidentka zväzunadviazala, že sa im podarilo zúročiť mesiace príprav, rokovaní a plánovania."Aj vďaka tomu máme prísľub od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), že podujatie svetového formátu sa v budúcnosti opäť môže vrátiť na Slovensko," vraví Jana Palovičová. "S náročnou realizáciou Svetového pohára nám pomáhal 900-členný tím, tristo dobrovoľníkov a vyše štyristo ľudí v realizačných tímoch športovkýň. Verím, že ďalšie podujatia zvládneme rovnako profesionálne a potešíme tak športovcov aj fanúšikov."Na súbojes Mikaelou Shiffrinovou v slalome Medzinárodná lyžiarska federácia pravidelne lákala fanúšikov na sociálnych sieťach. Obe však v uplynulej sezóne maródovali pre zranenia, ale oveľa vážnejšie utrpela slovenská lyžiarka, ktorá podstúpila aj operáciu pravého kolena vo Švajčiarsku na klinike Hospital di Valais. V súčasnosti rehabilituje a verí, že stihne začiatok sezóny Svetového pohára, ktorý odštartuje 26. októbra 2024 obrovským slalomom v Söldene.Pred zranením Petra Vlhová v uplynulej zime odjazdila štrnásť pretekov Svetového pohára a trikrát v nich zvíťazila. Najrýchlejšia bola v slalomoch v slovinskej Kranjskej Gore, vo francúzskom stredisku Courchevel a vo fínskom Levi. Trikrát obsadila druhú priečku a raz bola tretia. Celkovo sa dvanásťkrát umiestnila v najlepšej desiatke a dva razy preteky nedokončila.sa do sezóny rozbiehal po dlhom výpadku, ktorý spôsobila viacnásobná zlomenina vonkajšieho členka po páde na tréningu v Taliansku vlani v januári.Po vyše dvojročnej odmlke si však v tomto ročníku pripísal body do Svetového pohára alpských lyžiarov, keď v obrovskom slalome v bulharskom Bansku skončil na 24. mieste. Od začiatku sezóny pritom pravidelne lyžoval na hranici postupu do druhého kola, ale ďalší bodový zápis už nepridal.Tretie a siedme miesto ešte obsadil v obrovskom slalome na pretekoch austrálsko-novozélandského pohára v stredisku Coronet Peak."Sezónu 2023/2024 hodnotím ako prelomovú v mojej kariére tým, že som sa musel vrátiť po zatiaľ najväčšom zranení, ktoré som mal. Dúfam, že už nikdy v živote nebude väčšie, a som veľmi rád, že sa mi podarilo prejsť tými ťažkými chvíľami, najmä vo fyzickej rehabilitačnej príprave, takže ma to naozaj veľmi teší. Urobilo ma to lepším športovcom aj človekom, lebo naozaj ťažké chvíle vždy otestujú človeka, ako na tom je. A ja som veľmi rád, že sa mi podarilo vrátiť do Svetového pohára a že som sa dokázal prebojovať do 2. kola v Bansku, kde som získal 24. miesto, z čoho sa veľmi teším," dodáva.V novej sezóne s majstrovstvami sveta v Saalbachu chce Andreas podať čo najlepší výsledok a pozbierať čo najviac bodov vo Svetovom pohári.Alpská lyžiarkasa predstavila aj vo dvoch pretekoch Svetového pohára v Söldene a v Jasnej. V oboch prípadoch nepostúpila do druhého kola.Účasť v Jasnej označuje za najpamätnejší okamih sezóny. "Bol to môj štvrtý štart v pretekoch Svetového pohára, ale prvý pred domácimi fanúšikmi, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru," spomína.Vrcholom jej sezóny mali byť juniorské majstrovstvá sveta, kde však obsadila až 16. miesto v obrovskom slalome. "Žiaľ, nepodarilo sa mi na šampionáte zajazdiť podľa mojich predstáv. Spravila som zopár chýb, ktoré ma stáli lepší čas aj umiestnenie," zhodnotila.Dvadsaťročná reprezentantka v marci tohto roka štvrtýkrát v kariére vyhrala preteky v kategórii FIS, keď bola najrýchlejšia v obrovskom slalome v nórskom stredisku Kvifjell. Celkovo si počas sezóny vylepšila FIS body v obrovskom slalome a vo svetovom rebríčku sa posunula medzi najlepších 115 lyžiarok."Uplynulú sezónu som sa veľmi zlepšila najmä po technickej stránke," vraví Rebeka. "Ukazovala som to na mnohých tréningoch s kvalitnými lyžiarkami, ale, žiaľ, nedarilo sa mi to preniesť do mojich výkonov na pretekoch. Počas letnej prípravy plánujem popracovať najmä na kondičnej oblasti, keďže minulý rok som mala pre zdravotné ťažkosti drobný výpadok."V budúcej sezóne chce pravidelne bodovať v Európskom pohár a zbierať ďalšie skúsenosti vo Svetovom pohári. Na majstrovstvách sveta by sa zase rada umiestnila do tridsiatej priečky.Alpský lyžiarzískal bronzovú medailu v super-G na zimných olympijských hrách mládeže v juhokórejskom Kangwone. Po slalomárke Petre Vlhovej vybojoval len druhú slovenskú lyžiarsku medailu zo ZOH mládeže v histórii.V kombinácii v lyžiarskom stredisku Jeongseon High 1 navyše obsadil aj 5. priečku a od zisku medaily ho delila iba desatina sekundy."Moja sezóna dopadla nad očakávania a môžem ju hodnotiť len pozitívne. Jedným z našich cieľov bolo dostať sa na ZOH mládeže aspoň raz do najlepšej desiatky, čo sme prekonali," vravel 17-ročný Tatranec, ktorý už viackrát ukázal, že super-G mu sedí a stal sa v ňom už aj majstrom Slovenska medzi mužmi.Vďaka dobrým výsledkom si počas uplynulej zimy vylepšil aj FIS body a v tomto trende chce pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Rovnako by sa rád predstavil na juniorských majstrovstvách sveta. "V minulej sezóne som získal veľa nových skúseností a verím, že ich zúročím," dodal.Skokan na lyžiachpovažuje za najväčší úspech zimnej sezóny 11. miesto na mládežníckych olympijských hrách v Kangwone, ktoré však dosiahol v severskej kombinácii. Po skokanskej časti mu v Južnej Kórei patrila dokonca výborná druhá priečka, ale jeho následný výkon na bežeckej trati ovplyvnili zdravotné problémy."Na začiatku leta som na sústredeniach skákal veľmi dobre, ale na prvých pretekoch vo francúzskom stredisku Courchevel sa mi nedarilo, potom som sa sám dostal pod tlak a zvyšok sezóny bol ako na húsenkovej dráhe. Nedokázal som preniesť dobré tréningové skoky do tých súťažných," ohliadol sa za uplynulou zimou.Sedemnásťročný talent, ktorý má skvelý cit pre letovú fázu, si však musí zvykať aj na to, že jeho telo sa vyvíja a rastie."Dosť sa mi mení postava aj hmotnosť, čo je pri skokoch veľmi podstatné," vraví. "Potrebujem teraz veľa naskákať a tie skoky si s mojím akoby novým telom zafixovať."V budúcej sezóne vidí dva vrcholy. Prvým sú juniorské majstrovstvá sveta, druhým tie seniorské. Na oboch šampionátoch by sa Slováci radi predstavili aj v súťaži miešaných družstiev (veľkým talentom je aj 17-ročná skokanka Tamara Mesíková) a postupne sa prepracovali až k splneniu kritérií na účasť na Zimných olympijských hrách 2026 v Taliansku.Dvadsaťdvaročnýsa v skončenej sezóne predstavil v šiestich pretekoch Svetového pohára. Najlepší výsledok dosiahol v decembri v Edmontone, keď v druhej freestylovej disciplíne Big Air obsadil 21. priečku."Sezóna nebola najlepšia, ale ani najhoršia," sumarizoval bývalý juniorský vicemajster sveta. "Počas nej som sa totiž pasoval s malými zraneniami, a tak som nebol schopný podávať maximálne výkony. Napriek tomu som si vyjazdil potrebné body, aby som mohol štartovať na podujatiach Svetového pohára, ktoré sa budú od augusta započítavať do kvalifikácie na olympiádu 2026 v Miláne. Mojím cieľom je vyjazdiť si miestenku do elitnej tridsiatky, ktorá sa na hry kvalifikuje."Slovenskí reprezentanti v snoubordingu v uplynulej sezóne obsadili v tímovej súťaži na majstrovstvách sveta juniorov v snoubordkrose v gruzínskom Gudauri výborné tretie miesto. Duo v zloženípostúpilo do finále, v ktorom sa na prvej a druhej pozícii umiestnili francúzske družstvá.Obom sa na juniorskom šampionáte darilo aj v individuálnych disciplínach – devätnásťročnýskončil len tesne za medailou na štvrtom mieste, rovnako staráobsadila celkovú siedmu priečku."Sezóna dopadla nad očakávania, všetky ciele sme splnili," rekapituloval Samuel Sakál, ktorý v pretekoch Svetového pohára dosiahol najlepší výsledok 26. miesto v Cortina d´Ampezzo. "Vidím, ako svoju jazdu posúvam ďalej, a verím, že je to len rozbeh na mojej ceste," dodáva snoubordista. Tiež netají, že svoje úsilie smeruje k olympiáde v roku 2026, na ktorú by sa rád kvalifikoval.O olympijskej miestenke sníva aj, ktorá ma za sebou tiež veľmi úspešnú sezónu. Okrem výborných výsledkov na juniorskom šampionáte ju v uplynulej zime potešilo aj šieste a ôsme miesto v pretekoch Európskeho pohára."V budúcej sezóne by som rada dosiahla na medailové umiestnenie na majstrovstvách sveta juniorov a pevne verím, že môžem aj vyhrať," načrtáva svoje plány. "Tiež sa chcem zúčastniť na pretekoch Svetového pohára a na nich získať prvé body pre Slovensko. V Európskom pohári si zase trúfam bojovať o popredné priečky a robiť tak kroky k splneniu kritérií na účasť na zimnej olympiáde v roku 2026."Z toho:SP v Jasnej mal okrem športového a celospoločenského prínosu aj ekonomický prínos:Informačný servis