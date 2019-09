Dopravca FlixBus chce byť do roku 2030 uhlíkovo neutrálny

Autobus spoločnosti Flixbus, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Dopravca FlixBus aktuálne v SR pokrýva svojimi autobusmi 38 miest a 41 zastávok. Slovensko priamo spája s 12 európskymi krajinami. Do roku 2030 zároveň plánuje byť uhlíkovo neutrálnym dopravcom. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Martina Čmielová.Slovensko je k sieti FlixBusu pripojené od roku 2015. V roku 2018 tento dopravca prepravil v rámci Slovenska a medzi SR a zahraničím viac ako 660.000 cestujúcich.priblížila Čmielová.FlixBus súčasne oznámil, že najneskôr do roku 2030 chce dosiahnuť neutrálnosť z hľadiska produkcie uhlíka všetkých jázd autobusmi a vlakmi aj všetkých súvisiacich obchodných aktivít. V minulom roku uviedla spoločnosť na trh prvé diaľkové autobusy poháňané elektrinou, ktoré zatiaľ jazdia len v Nemecku a Francúzsku.skonštatovala Čmielová. Ako dodala, vozidlá na palivové články sú schopné zdolať pred doplnením najmenej 500 kilometrov. Samotné dopĺňanie vodíka by malo trvať maximálne 20 minút.