VYKOĽAJIL SA VLAK REGIOJETU: Trať v úseku Bratislavy je neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Trať v úseku Bratislava-hlavná stanica a Bratislava-Nové Mesto je neprejazdná. Vykoľajil sa tam vlak RegioJet. Spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti.uviedol RegioJet.Jediné vlaky, ktoré premávajú, sú Os 4323, Os 4325, Os 4327 a REX 1771. Vlaky môžu dosahovať vyššie meškania a sú odklonené cez stanicu Bratislava-Predmestie, ako priblížil dopravca.Zo stanice Bratislava-Nové Mesto môžu cestujúci využiť električku číslo 4, ktorá premáva na Trnavské mýto, Kamenné námestie a pod Most SNP. "V električkách platia vďaka integrovanej doprave v Bratislavskom kraji rovnaké lístky ako v našich vlakoch," uvádza RegioJet.Vlak Os 4328 mimoriadne ukončuje jazdu v Kvetoslavove pre osobu v koľajisku. Cestujúci si musia prestúpiť do vlaku Os 4332. Osobný vlak 4331 je podľa informácií RegioJetu odrieknutý."Náhradou je vlak REX 1771, ktorý bude zastavovať v rovnakých staniciach ako odrieknutý Os 4331," hovorí dopravca. Upozorňuje tiež na to, že vlaky budú mať vysoké meškania.