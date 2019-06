Dopravcovia, pozor na registráciu do českého mýta, radí DKV

O spoločnosti DKV Euro Service

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) - Spoločnosť DKV Euro Service, popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov, sa intenzívne pripravuje na zmeny v systéme českého mýta. V priebehu dvoch mesiacov, od 1. októbra do 30. novembra, bude potrebné zaregistrovať všetky vozidlá nad 3,5 tony do nového mýtneho systému a vybaviť ich palubnými jednotkami."Jedná sa o časovo a administratívne náročný proces. Flotily s väčším počtom vozidiel musia rátať s mnohými hodinami administratívnej práce v biznisovo najnáročnejšej časti roku. Odporúčame sa na zmeny včas pripraviť a predovšetkým nájsť spôsob, ktorý celý proces zefektívni," hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Euro Service.DKV poskytuje už mnoho rokov komplexné riešenia v správe mýta. "Vďaka know-how a skúsenostiam so spúšťaním väčšiny európskych mýtnych systémov vieme, čo dopravcovia očakávajú. Dokážeme im preto poskytnúť efektívnu pomoc so zmenou registrácie a výmenou palubných jednotiek potrebných na prevádzku vozidiel na spoplatnených českých cestách a diaľniciach," dopĺňa Ondráček.Okrem jednoduchej registrácie ušetrí prevádzkovateľom vozidiel čas a náklady aj efektívne plánovanie ciest s ohľadom na výdavky za pohonné hmoty a mýtne poplatky. Zákazníci DKV veľmi oceňujú aj prehľadné a ekonomicky výhodné vyúčtovanie mýta z takmer 30 krajín.Mýtny systém sa od 1.12.2019 mení z doterajšieho mikrovlnného na satelitný systém. Keďže palubné jednotky spoločnosti Kapsch, ktorá do tohto termínu ešte bude prevádzkovať mikrovlnný systém, nedokážu spolupracovať so satelitnou technológiou, je nutná výmena všetkých palubných jednotiek. Novým prevádzkovateľom českého mýta bude konzorcium firiem SkyToll a CzechToll.DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 100 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 1 000 pracovníkov po celej Európe a v roku 2018 dosiahla obrat 8,6 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 200 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po štrnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet.Inzercia