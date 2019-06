Moldavská armáda nemieni zasahovať do krízy v krajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kišiňov 10. júna (TASR) - Moldavské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že armáda nemá v úmysle zasahovať do súčasnej politickej krízy v krajine. Súčasne avizovalo, že v záujmebol vydaný zákaz vstupu do kasární nepovolaným osobám. Tento zákaz je časovo ohraničený, informovala agentúra TASS.Vo vyhlásení ministerstva sa tiež uvádza, že armáda pokračuje vo svojich činnostiach v obvyklom režime, nezapája sa do krízy, koná v súlade s ústavou aSúčasná kríza v Moldavsku súvisí s výsledkom parlamentných volieb, ktoré sa konali ešte 24. februára. Vládnucu koalíciu v parlamente a vládu sa totiž podarilo vytvoriť až 8. júna, keď sa proruská Socialistická strana Moldavska (PSRM) podporovaná prezidentom Igorom Dodonom dohodla s proeurópskym blokom ACUM, že vystúpia proti Demokratickej strane Moldavska (PDM), ktorá ovládala predchádzajúci parlament i vládu. Na čele PDM je kontroverzný oligarcha Vlad Plahotniuc.Predsedníčkou parlamentu sa na základe dohody PSRM a ACUM stala socialistka Zinaida Greceaniiová. Na čele novej vlády sa ocitla Maia Sanduová (ACUM).Následne sa však PDM cez víkend obrátila na ústavný súd, ktorý vytvorenie koalície a kabinetu označil za protizákonné. Súd dal potom úradujúcemu premiérovi Pavlovi Filipovi (PDM) právomoc podpísať výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb namiesto prezidenta Dodona. Samotný Dodon to označil za pokus o uzurpovanie si moci.Znepokojenie z vývoja v Moldavsku vyslovili medzičasom USA, EÚ i viaceré ďalšie štáty a medzinárodné organizácie, ktoré súčasne vyjadrili pripravenosť spolupracovať s parlamentom i novou vládou.Agentúra TASS v pondelok informovala, že PDM začala zbierať podpisy za odvolanie Igora Dodona z funkcie hlavy štátu.Tlačová služba PDM vo svojom vyhlásení uviedla, že Dodon je podozrivý z vlastizrady, nezákonného financovania svojej strany zo zahraničia a uzurpovania si štátnej moci.PDM vzniesla tieto obvinenia po zverejnení rokovaní — údajne nasnímaných skrytou kamerou —, na ktorých sa zišli Dodon a vodca PDM Plahotniuc. Na tomto stretnutí sa diskutovalo o vytvorení koalície v parlamente medzi PDM a PSRM. Dohoda o takejto koalícii však napokon nebola dosiahnutá.12 20 pel hy