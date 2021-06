Dopravná nehoda si vyžiadala ľudský život, zasahoval aj vrtuľník

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok ráno na ceste medzi Rožňavou a obcou Plešivec, prišla o život jedna osoba.Na pomoc bol privolaný aj záchranársky vrtuľník, ktorý do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach previezol 64-ročnú spolujazdkyňu. Informovala o tom hovorkyňa AIR – TRANSPORT EUROPE (ATE) „Po prijatí výzvy vykonala košická posádka zo svojej základne neodkladný vzlet a smerovala k miestu určenia. Išlo o zrážku dvoch osobných motorových vozidiel, pri ktorej, žiaľ, jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Po pristátí vrtuľníka priamo na ceste si leteckí záchranári prevzali do svojej starostlivosti 64-ročnú spolujazdkyňu. S úrazom hlavy a hrudníka bola v stabilizovanom stave, pri vedomí transportovaná do UNLP v Košiciach," uviedla Hopjaková.