V centre Prahy vážne postrelili ženu, po útočnikovi pátrajú

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - V centre Prahy v utorok vážne postrelili ženu. Podľa prvotných informácií to bola pracovníčka úradu práce. Polícia pátra po páchateľovi, ktorý by podľa nej mohol byť muž, ktorého hľadajú už pre iný trestný čin. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová vysvetlila, že zranenia utrpela žena vo veku približne 50 rokov a než prišli záchranári, oživovali ju svedkovia. „Srdcovú činnosť ženy sa podarilo záchranárom obnoviť. Vzhľadom na vážne poranenia je však prognóza zatiaľ neistá,“ povedala hovorkyňa. Zranenú previezli do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady.Podľa polície by strelcom mohol byť hľadaný Jiří Dvořák, po ktorom pátrajú pre poleptanie ďalšej ženy kyselinou. Páchateľ má podľa nej okolo 60 rokov, má čiernu tašku cez rameno a na hlave šiltovku. Je nebezpečný a ozbrojený.Pri pátraní polícia využíva aj vrtuľník. Celú budovu budú kontrolovať policajti z Útvaru rýchleho nasadenia.