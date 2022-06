Dopravná nehoda si vyžiadala život dôchodcu, zraneniam podľahol v nemocnici (foto)

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Zrážku s osobným autom neprežil v stredu popoludní v Senici 80-ročný chodec. Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová , 43-ročná vodička do muža narazila autom tesne za zákrutou.Muž podľa vyjadrenia vodičky ešte pred zrážkou ležal na ceste. Pri nehode utrpel vážne zranenia, s ktorými ho museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice. Tam po pár hodinách svojim zraneniam podľahol.Policajti alkohol u vodičky nezistili. To, či dôchodca mohol byť pod vplyvom alkoholu, bude predmetom znaleckého skúmania. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje.