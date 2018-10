Dopravná situácia v Kežmarku vyvrcholila protestom obyvateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kežmarok 12. októbra (TASR) – Niekoľko desiatok Kežmarčanov sa v piatok popoludní zúčastnilo na protestnom pochode v centre mesta, kde chceli poukázať na neúnosnú dopravnú situáciu.uviedol pre TASR organizátor protestu Milan Cehula.Hlavná cesta I/66 vedie centrom mesta Kežmarok a miestni podľa neho trpia najmä hlukom a znečistením. Zároveň vodiči, ktorí prechádzajú Kežmarkom, stoja viackrát denne v niekoľkokilometrových kolónach. Cehula upozornil na to, že áut v okolitých dedinách a mestách pribúda, takže situácia sa bude len zhoršovať.konštatoval.Mesto tvrdí, že obchvat nie je len záležitosťou kežmarskej samosprávy, ale aj obcí Huncovce a Veľká Lomnica, keďže napojenie obchvatu na diaľničnú sieť povedie cez katastre týchto obcí.uvádza mesto v stanovisku na sociálnej sieti.Ďalšie pokračovanie preložky cesty I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti cestného ťahu I/67, I/66 a I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele, ktorá bude hotová v druhej polovici budúceho roka. Informovala o tom hovorkyňa SSC Lucia Karelová s tým, že SSC pozná zlú dopravnú situáciu v meste Kežmarok a jeho okolí.zdôraznila Karelová. SSC zároveň upozorňuje na to, že akékoľvek aktivity a rozvoj územia, ktoré generujú novú dopravu, súčasnú situáciu len zhoršia.konštatovala hovorkyňa SSC.Neďaleká Stará Ľubovňa sa obchvatu dočká čoskoro, v súvislosti s jeho výstavbou vedenie mesta podpísalo aj memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Investorom stavby je pritom práve vyšší územný celok.zdôvodnila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Kraj však bude podľa nej v ďalšom období podporovať tento zámer všetkými legálnymi spôsobmi.V rámci širšieho priestorového usporiadania na zlepšenie podmienok cestovného ruchu a na účel lepšej dostupnosti obyvateľstva z Tatranskej Lomnice do mesta Kežmarok poukazuje vedenie PSK na možnosť zrealizovať preložku cesty II/540.uzavrela Jeleňová.