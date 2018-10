Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Levoča 12. októbra (TASR) – Levočská nemocnica postaví nový centrálny príjem. Použije na to prevažne finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Alžbeta Sivá.Ako ďalej uviedla, vybudovanie centrálneho príjmu bude pozostávať z prístavby, nadstavby, ďalších stavebných úprav a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov. Nevyhnutná bude aj úprava diagnostickej časti súčasnej budovy nemocnice.ozrejmila Sivá s tým, že svojím exteriérom bude zapadať do prostredia areálu nemocnice.Realizácia stavebných úprav umožní podľa riaditeľa nemocnice Jozefa Tekáča poskytovať komplexnú a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť o akútnych pacientov na jednom mieste.dodal.Súčasťou urgentného pracoviska centrálneho príjmu budú podľa hovorkyne jednotka úrazovej starostlivosti, 'sádrovňa' a jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti. Pri vstupe do objektu vybudujú priestor pre pacientov, priepust pre ich prepravu na urgentnú časť a recepciu.uzavrela.