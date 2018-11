Dopravná škola v Martine-Priekope sa predstaví na Dni otvorených dverí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Martin 12. novembra (TASR) – Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope priblíži v utorok 13. novembra v rámci Dňa otvorených dverí žiakom základných škôl a ich rodičom možnosti štúdia. Zároveň sa na podujatí predstavia spoločnosti i partneri, pre ktorých škola vzdeláva študentov. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.ZSSK sa na podujatí zúčastňuje ako jeden z významných zamestnávateľov v regióne a partnerov školy. "ZSSK uzatvorila so SOŠ dopravnou dohodu o vzájomnej spolupráci a 10. januára tohto roka bolo slávnostne podpísané memorandum, ktorým ZSSK prejavila vôľu vytvoriť v priestoroch školy Centrum odborného vzdelávania pre potreby odborného doškoľovania a vyučovania súčasných aj budúcich pracovníkov železníc," doplnil Kováč."Vzdelávanie existujúcich pracovníkov i výchova nových zamestnancov sú pre našu spoločnosť kľúčové. Hoci v súčasnosti aj vďaka minuloročnému zvyšovaniu platov a ďalším ponúkaným zamestnaneckým výhodám zatiaľ problém s odbornými profesiami nemáme, očakávaný odchod silných populačných ročníkov do dôchodku, otvorené hranice a silná konkurencia nás nesmú zaskočiť," uviedol v januári predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Cieľom Dňa otvorených dverí je zvýšiť záujem žiakov o štúdium v oblasti dopravy. "Práve tieto študijné smery ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast mladých v dopravnom priemysle. SOŠ dopravná Martin-Priekopa poskytne návštevníkom počas podujatia informácie o študijných a učebných odboroch. Zamestnávatelia ako ZSSK sa so záujemcami o štúdium v tejto škole porozprávajú o možnostiach uplatnenia po jej úspešnom absolvovaní. Budú informovať o voľných pracovných pozíciách, podmienkach na prijatie a poskytnú opis činností v jednotlivých profesiách," dodal hovorca ZSSK.