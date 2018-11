Simulovaným misiám na Mesiac a Mars má šéfovať Slovenka

Michaela Musilová, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 12. novembra (TASR) - Riaditeľkou budúcich simulovaných misií na Mesiac a Mars na Havaji bude slovenská astrobiologička a predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Michaela Musilová.Tohtoročná simulovaná misia na Mars sa predčasne prerušila kvôli nehode člena tímu. Majiteľ simulovanej vesmírnej stanice na Mauna Loa na Havaji, pôvodne určenej len pre misie na Mars, však umožnil výskum spojený aj s misiami na Mesiac. Musilovej ponúkol úlohu riaditeľky všetkých budúcich misií. Simulované misie na Mesiac začnú na konci novembra a budúci rok bude Musilová vedúcou misie organizovanej Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).Musilová chce aj naďalej spájať svoje aktivity a svoj výskum so Slovenskom.priblížila.Misie sa tiež zúčastní experiment, ktorý vyhrá v druhom kole súťaže Misia Mars, ktorú organizovali Slovenské elektrárne v spolupráci so SOSA.dodáva Musilová.Počas misie budú môcť dávať pokyny posádke o tom, ako majú realizovať experiment, a neskôr budú môcť využiť dáta z experimentu na škole. Medzi ceny pre víťazov patrí aj exkurzia do CERNu vo Švajčiarsku.