03. novembra 2025

Dopravné nehody na Spiši si vyžiadali ľudské životy, zraneniam podľahli dvaja chodci


Život 64-ročného chodca si v nedeľu podvečer vyžiadala dopravná nehoda v Poprade. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, stala sa na Hodžovej ulici. Auto šoféroval 83-ročný vodič, ktorého dychová skúška ...



577040680_1301354398701305_7466294168168098227_n e1762157775525 676x472 3.11.2025 (SITA.sk) - Život 64-ročného chodca si v nedeľu podvečer vyžiadala dopravná nehoda v Poprade. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, stala sa na Hodžovej ulici. Auto šoféroval 83-ročný vodič, ktorého dychová skúška mala negatívny výsledok.


Druhý spomínaný muž utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Rovnako vo večerných hodinách prišiel o život aj 55-ročný chodec na ceste z obce Smižany v smere na Arnutovce.

„Podľa doterajších zistení vodič auta zrazil chodca, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa. Dychová skúška u vodiča na alkohol mala negatívny výsledok. Chodec, žiaľ, na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedli policajti.

Polícia zároveň upozorňuje vodičov aj chodcov, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. Pripomínajú, že používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život.

Zdroj: SITA.sk - Dopravné nehody na Spiši si vyžiadali ľudské životy, zraneniam podľahli dvaja chodci © SITA Všetky práva vyhradené.

