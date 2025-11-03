|
|
03. novembra 2025
Hlas chce prísnejšiu reguláciu na jednorazové e-cigarety, ochrana detí je podľa Šutaja Eštoka viac ako zisk – VIDEO
Do diskusie o pripravovanom zákone na ochranu mladistvých pred nikotínovými výrobkami sa zapojil aj minister vnútra a predseda Hlasu-SD
3.11.2025 (SITA.sk) - Do diskusie o pripravovanom zákone na ochranu mladistvých pred nikotínovými výrobkami sa zapojil aj minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
V svojom video príspevku upozornil na rozšírené používanie jednorazových e-cigariet, ktoré svojím vzhľadom a príchuťami cielia na deti.
"Vyzerajú ako hračky, voňajú ako cukríky, ale v skutočnosti ničia zdravie našich detí," uviedol s tým, že ide o produkty obsahujúce toxické látky, pričom niektoré môžu mať aj psychoaktívnu zložku HHC. Dodal, že tieto výrobky sú voľne dostupné v obchodoch, automatoch či na internete. Podľa ministra musí byť ochrana zdravia detí prioritou.
"Ako spoločnosť v tom musíme mať jasno! Ochrana detí je viac ako akýkoľvek ekonomický zisk," povedal.
Vyjadrenia ministra prichádzajú v čase, keď sa návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva stal predmetom sporu v koalícii. Zatiaľ čo Hlas-SD deklaruje podporu prísnejšej regulácie, Slovenská národná strana (SNS) chce návrh zastaviť. Argumentuje tým, že zákaz výrobkov, ktoré lákajú mladistvých má poškodiť slovenských podnikateľov a spôsobiť výpadok daňových príjmov.
Ministerstvo zdravotníctva návrh predložilo s cieľom znížiť dostupnosť nikotínových produktov pre mladistvých a obmedziť reklamu na takéto výrobky. O jeho zaradení na rokovanie vlády sa má rozhodnúť v najbližších dňoch.
Zdroj: SITA.sk - Hlas chce prísnejšiu reguláciu na jednorazové e-cigarety, ochrana detí je podľa Šutaja Eštoka viac ako zisk – VIDEO
Ochrana zdravia je prioritou
SNS chce zastaviť návrh
