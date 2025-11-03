Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. novembra 2025

Hlas chce prísnejšiu reguláciu na jednorazové e-cigarety, ochrana detí je podľa Šutaja Eštoka viac ako zisk – VIDEO


Do diskusie o pripravovanom zákone na ochranu mladistvých pred nikotínovými výrobkami sa zapojil aj minister vnútra a predseda Hlasu-SD



6745ee9291f83877147315 676x467 3.11.2025 (SITA.sk) - Do diskusie o pripravovanom zákone na ochranu mladistvých pred nikotínovými výrobkami sa zapojil aj minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Ochrana zdravia je prioritou


V svojom video príspevku upozornil na rozšírené používanie jednorazových e-cigariet, ktoré svojím vzhľadom a príchuťami cielia na deti.

"Vyzerajú ako hračky, voňajú ako cukríky, ale v skutočnosti ničia zdravie našich detí," uviedol s tým, že ide o produkty obsahujúce toxické látky, pričom niektoré môžu mať aj psychoaktívnu zložku HHC. Dodal, že tieto výrobky sú voľne dostupné v obchodoch, automatoch či na internete. Podľa ministra musí byť ochrana zdravia detí prioritou.

"Ako spoločnosť v tom musíme mať jasno! Ochrana detí je viac ako akýkoľvek ekonomický zisk," povedal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SNS chce zastaviť návrh


Vyjadrenia ministra prichádzajú v čase, keď sa návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva stal predmetom sporu v koalícii. Zatiaľ čo Hlas-SD deklaruje podporu prísnejšej regulácie, Slovenská národná strana (SNS) chce návrh zastaviť. Argumentuje tým, že zákaz výrobkov, ktoré lákajú mladistvých má poškodiť slovenských podnikateľov a spôsobiť výpadok daňových príjmov.

Ministerstvo zdravotníctva návrh predložilo s cieľom znížiť dostupnosť nikotínových produktov pre mladistvých a obmedziť reklamu na takéto výrobky. O jeho zaradení na rokovanie vlády sa má rozhodnúť v najbližších dňoch.


Zdroj: SITA.sk - Hlas chce prísnejšiu reguláciu na jednorazové e-cigarety, ochrana detí je podľa Šutaja Eštoka viac ako zisk – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

