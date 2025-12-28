Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivana, Ivona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. decembra 2025

Dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec, zraneniam na mieste podľahol


Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda

Sobotňajšiu dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo ...



Zdieľať
605605318_1177792414545196_6627876133712869717_n e1766930869991 676x485 28.12.2025 (SITA.sk) - Sobotňajšiu dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, tragická dopravná nehoda sa stala v sobotu 27. decembra vo večerných hodinách, na ulici M. R. Štefánika v Detve.


"Podľa doposiaľ zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode 80-ročného chodca. Chodec napriek snahe záchranárov, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol," uviedla polícia.

Doplnila, že vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, aj orientačnému testu na drogy. Výsledok bol v oboch prípadoch negatívny.

"Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru dopravy," dodala polícia s tým, že presná príčina nehody a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec, zraneniam na mieste podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Meteorológovia aj horskí záchranári varujú pred silným vetrom na horách, platí výstraha tretieho stupňa

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 