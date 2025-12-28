Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivana, Ivona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. decembra 2025

Meteorológovia aj horskí záchranári varujú pred silným vetrom na horách, platí výstraha tretieho stupňa


Tagy: Meteorológia meteorologické výstrahy Silný vietor Víchrica Výstrahy

Meteorológovia aj horskí záchranári varujú pred silným vetrom na horách, v platnosti je výstraha tretieho stupňa. Ako Slovenský ...



Zdieľať
img_3323 676x507 28.12.2025 (SITA.sk) - Meteorológovia aj horskí záchranári varujú pred silným vetrom na horách, v platnosti je výstraha tretieho stupňa. Ako Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) uvádza na svojom webe, výstraha tretieho stupňa pred silným vetrom na horách je vydaná pre štyri okresy, a to Poprad, Tvrdošín, Brezno a Liptovský Mikuláš.

Mohutná víchrica až orkán


Výstraha platí do 20:00, na horách sa miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 160 - 180 km/h a priemernú rýchlosť 110 - 120 km/h. Ide teda o mohutnú víchricu až orkán.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod." vystríha SHMÚ.

Rovnako do polnoci platia v uvedených okresoch, a tiež v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín a Námestovo, výstrahy druhého stupňa. Pre viaceré okresy v Žilinskom a Prešovskom kraji je tiež vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.


Aktivity vo vysokohorskom teréne


Tá platí aj v pondelok 29. decembra, a to pre väčšinu okresov Žilinského kraja, a tiež okresy Banská Bystrica a Poprad. Na mimoriadne silný vietor upozorňuje aj Horská záchranná služba.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je nadpriemerná a pohyb na horách je v takýchto podmienkach veľmi nebezpečný. Silný vietor na horách môže spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, taktiež po zasiahnutí poletujúcimi objektami, v pásme lesa po zasiahnutí zlomenou vetvou stromu alebo padaním stromov. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie," uviedli horskí záchranári na svojom webe s tým, že neodporúčajú akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne.


Zdroj: SITA.sk - Meteorológovia aj horskí záchranári varujú pred silným vetrom na horách, platí výstraha tretieho stupňa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Meteorológia meteorologické výstrahy Silný vietor Víchrica Výstrahy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec, zraneniam na mieste podľahol
<< predchádzajúci článok
Obyvatelia Stropkova môžu navrhnúť na ocenenie osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 