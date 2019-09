Dopravný podnik Bratislava otvorí brány, trolejbusy slávia 110.výročie

Archívna snímka z dňa otvorených dverí v Dopravnom podniku Bratislava. Foto: TASR/Pavel Neubauer Archívna snímka z dňa otvorených dverí v Dopravnom podniku Bratislava. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 21. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) v sobotu od 10.00 do 16.00 h otvorí pre verejnosť brány svojej najväčšej vozovne Jurajov dvor. Pri príležitosti 110. jubilea trolejbusov bratislavský dopravca zároveň slávnostne predstaví zrekonštruovaný historický trolejbus.Verejnosť priamo do areálu vozovne dopravia zadarmo špeciálne trolejbusové a električkové linky. Trolejbusová linka 110 bude premávať z Hlavnej stanice a električková linka 10 z Námestia Ľudovíta Štúra. "Návštevníci si okrem prehliadky prevádzkových a historických vozidiel môžu pozrieť zmodernizovanú halu trolejbusov a po prvýkrát budú môcť nazrieť aj do novej nastavovacej a skúšobnej haly električiek, kde na nich bude čakať sprievodca, ktorý im ukáže napríklad aj to, ako vyzerá podvozok novej električky," informovala TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Generálny riaditeľ podniku Martin Rybanský priblížil, že nadšenci dopravy budú mať na jednom mieste možnosť vidieť celú plejádu vozidiel, a to nielen nový zmodernizovaný vozidlový park. "Pochválime sa aj historickými vozidlami, najmä špeciálne zrekonštruovaným historickým trolejbusom Škoda Sanos," podotkol.Pri historickom trolejbuse budú zároveň prednášky zamerané na začiatky trolejbusovej dopravy v Bratislave. Príde o nich porozprávať aj autor knihy Trolejbusy v Bratislave 1909 – 2019 Matej Kavacký. Kniha vyjde v novembri. "Zaujímavé tiež bude vypočuť si Petra Pankráca, odborníka na históriu verejnej dopravy, čo všetko obnáša rekonštrukcia vraku historického vozidla," podotkla Volfová. Návštevníci podujatia budú môcť vidieť, ako sa vymieňa pneumatika na trolejbuse, ako sa čistí autobus prejazdom umývacou linkou či ako sa nabíja elektrobus. Chýbať nebudú ani vyhliadkové jazdy cabriobusom a elektrobusom po vozovni. Pre tých, ktorí si chcú vyskúšať, aké je byť vodičom autobusu, budú pripravené jazdy autoškoly DPB s inštruktorom. K dispozícii bude aj náborový stánok.V programe je aj ukážka ťažkého odťahu trolejbusu, zásahu psovodov v trolejbuse či ukážka z klubu vojenskej histórie Carpathia k 75. výročiu SNP. Pripravený je aj kultúrny program. Vystúpia skupiny Funny Fellows, Rytmika či Komajota. V závere podujatia sa návštevníci budú môcť odviezť konvojom trolejbusov.