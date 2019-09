Lajčák v New Yorku: Globsec je organizáciou svetového významu

Na archívnej snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

New York/Bratislava 21. septembra (TASR) – Bratislavský inštitút pre bezpečnostnú politiku Globsec je globálnou organizáciou, čoho potvrdením bola aj jeho piatková konferencia v centre New Yorku, povedal pre médiá jeden z jej účastníkov, slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.Newyorská konferencia Globsecu niesla názov """. Na slávnostnom večierku na záver konferencie predniesla prejav aj prezidentka Zuzana Čaputová.Podľa Lajčáka ani 30 rokov po skončení totality v strednej Európe nie je dôvod na sebauspokojenie napriek tomu, že krajiny z tejto oblasti dosiahli to, na čom sa zhodla väčšina ich občanov – členstvo v spoločenstve demokratických krajín, EÚ a NATO. Napriek vzrastajúcim pochybnostiam z viacerých strán o správnosti členstva SR v týchto organizáciách je Lajčák "". Partnerstvo EÚ s USA zároveň označil za správny model pre formovanie SR i celej planéty.Pre médiá zopakoval svoje vyjadrenie z panelovej diskusie Globsecu, že medzi príčiny nedôvery občanov v EÚ patrí jej zlyhanie, keď nedokázala včas zareagovať na finančnú či migračnú krízu. Okrem toho sa "", podľa jeho slov dopustilo aj porušení medzinárodného práva. "," upozornil.Poukázal aj na rast nových technológií. "," skonštatoval." nazdáva sa Lajčák.V panelovej diskusii viackrát kritizoval západný svet, že sa vzdal presadzovania ideálov a vízií, čoho výsledkom je strata dôvery obyvateľstva. Kritizoval EÚ za to, že v súčasnosti od kandidátskych krajín požaduje prijatie európskych štandardov bez toho, aby im ponúkla jasnú perspektívu členstva." zdôraznil.osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec