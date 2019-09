Dopravný podnik Bratislava predĺžil tender na 85 nových autobusov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) predĺžil do 4. októbra lehotu na predkladanie ponúk k tendru na 85 nových autobusov za vyše 27 miliónov eur. Vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Dopravca vyhlásil 19. augusta dve verejné obstarávania, a to na nákup 81 kĺbových autobusov a na nákup štyroch minibusov (s dĺžkou maximálne osem metrov). Ide o jeden z najväčších a najvýznamnejších tendrov v histórii bratislavskej MHD. Záujemcovia mali pôvodne predkladať svoje ponuky do súťaže do 19. septembra. V ten deň chcel podnik ponuky aj otvárať.Začiatkom mesiaca však DPB avizoval, že zvažuje predĺžiť lehotu minimálne o ďalších desať dní, aby sa do súťaže mohlo zapojiť čo najviac výrobcov z celej Európy, vznikla medzi nimi čo najväčšia rivalita a ponúkli svoje vozidlá s čo najnižšou maržou.DPB sa zároveň pri obstarávaní autobusov rozhodol nepoužiť e-aukciu, ale takzvanú sealed-bid aukciu. Tá funguje tak, že uchádzači nevedia, či sa do súťaže prihlásil aj ich konkurent, a majú stanovený termín, do ktorého musia predložiť svoju cenovú ponuku.informoval začiatkom septembra manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický.Tento postup považuje podnik za najtransparentnejší a z pohľadu obstarávateľa za najekonomickejší. Podnik deklaruje, že chce dať viac času aj výrobcom autobusov, aby sa mohli pýtať na požadované technické špecifikácie a mali čas na prípravu ponuky. Dopravca deklaruje, že už pôvodné kritéria súťaže boli nastavené tak, aby nepreferovali žiadneho výrobcu a dávali možnosť prihlásiť sa každému.Bratislavský mestský poslanec a bývalý starosta Rače Peter Pilinský na sociálnej sieti upozornil začiatkom septembra na podľa neho krátky termín na predkladanie ponúk pri týchto dvoch súťažiach. Avizoval, že keďže ide o pravdepodobne najväčší tender v tomto volebnom období, bude sa na to pýtať a požadovať predĺženie času na predkladanie ponúk.upozornil. DPB však argumentoval, že zákonná lehota na predkladanie ponúk je minimálne 30 dní, pričom on určil dlhšiu lehotu a vzhľadom na otázky na technické špecifikácie, ju zvážil predĺžiť.V prípade tendra na kĺbové autobusy je celková odhadovaná cena zákazky 26.805.000 eur bez DPH. Pri súťaži na minibusy je predpokladaná hodnota zákazky 915.408 eur bez DPH. DPB chce nakúpiť vozidlá v špeciálnej výbave. Všetky budú mať zabudovanú výkonnú klimatizáciu, determálne okná, wifi pripojenie, USB zásuvky na dobíjanie mobilov a bezpečnostné kamery. Všetky budú musieť podľa dopravcu spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6. Prvé z nových autobusov majú v Bratislave začať premávať budúci rok.