Zamestnanci finančnej správy učili žiakov, ako správne hospodáriť

Bratislava 20. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci s Finančnou správou SR zorganizovalo prvý ročník podujatia pre deti a ich učiteľov pod názvom Deň pre školy. Zamestnanci rezortu financií pripravili špeciálne prednášky, ktorých cieľom bolo naučiť žiakov, ako správne hospodáriť s peniazmi, kde sa peniaze berú, či akú majú hodnotu. Informoval o tom tlačový odbor MF SR.Ministerstvo na svojej pôde privítalo takmer 300 piatakov zo základných škôl.priblížil riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov na MF SR Peter Mikloš.Program pre žiakov pripravili aj zamestnanci finančnej správy. Nechýbala technika, s ktorou pracujú colníci, ukážky zadržaného tovaru, no najväčším lákadlom boli dynamické ukážky a simulovaný zásah špeciálnej jednotky finančnej správy.Žiakov prijal v kancelárii aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).skonštatoval Kamenický.Projekt Deň pre školy nie je podľa tlačového odboru jediný, ktorým sa ministerstvo snaží zvyšovať finančnú gramotnosť. Rezort už viac ako rok organizuje každý mesiac školenia pre učiteľov. Stovky vzdelávacích aktivít pre deti, ale aj seniorov organizuje aj finančná správa. Finančná gramotnosť Slovákov je podľa prieskumov nízka. V roku 2015 to bolo iba 48 %, čím sa Slovensko zaradilo na 16. priečku v rámci EÚ. Prvé miesto patrí Dánsku so 71 %, naopak na chvoste sú Rumuni s 22 %.