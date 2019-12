Dopravný podnik Bratislava rozšíril MHD do novej mestskej štvrte Bory

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava rozšíri MHD do novej bratislavskej mestskej štvrte Bory. Obyvateľov bude voziť do Dúbravky k električkám, k autobusu 21 do centra mesta a Devínskej Novej Vsi. Priame spojenie bude mať lokalita aj s Lamačom. Dopravca o tom informuje na sociálne sieti.spresnil DPB. Rozširujeme aj jeho prevádzkovú dobu, jazdiť bude od 4.30 h ráno až do 23.20 h.V štvrti pripravil DPB aj dve nové zastávky, a to Hrubé lúky a Hany Ponickej.podotkol DPB.