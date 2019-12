Nemecká prokuratúra obžalovala muža z podpory Islamského štátu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecká prokuratúra obžalovala muža z Kosova z podpory extrémistického hnutia Islamský štát (IS) a pomoci pri šírení jeho propagandy. S odvolaním sa pondelkové vyhlásenie prokuratúry o tom informovala agentúra AP.Podozrivý muž, identifikovaný len ako Hasan B., bol podľa prokuratúry obžalovaný ešte 4. decembra v Hamburgu.Hasan B. podľa obžaloby v rokoch 2016 a 2017 pomohol až 11-krát s prevodmi finančných prostriedkov bojovníkom IS v Sýrii, pričom im zasielal aj vlastné peniaze.Obžalovaný je aj z toho, že v roku 2015 previedol peniaze mužovi z Macedónska, aby mu umožnil odcestovať do Sýrie a pripojiť sa tam k IS. V tom istom roku mal obžalovaný muž taktiež pomôcť inému členovi IS založiť účet na Facebooku a pomáhať mu s jeho využívaním na šírenie propagandy tohto extrémistického hnutia.Hasan B. bol zadržaný ešte v júni a odvtedy sa nachádza vo väzbe.