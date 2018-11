Dopravný podnik Bratislava už má v prevádzke všetkých 18 elektrobusov

Na archívnej snímke elektrobus dodaný do vozidlového parku DPB. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. novembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) má dodaných a v prevádzke už všetkých 18 nových elektrobusov. Nasadené sú prevažne na linkách 53, 94, 65, 80, 43, 27, 151 a 144. Elektrobusy tak majú v Bratislave postupne nahradiť autobusy s naftovým spaľovaním, čím sa dosiahne zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských zónach. Informuje o tom DPB na svojom webe.Z celkového počtu 18 kusov je 16 elektrobusov sólo s dĺžkou 12 metrov a dva sú mini elektrobusy s dĺžkou do deviatich metrov. Nové vozidlá sú nízkopodlažné, plne klimatizované a s vnútorným aj vonkajším kamerovým systémom. Nechýba pripojenie na wifi či USB nabíjačky. Maximálna obsaditeľnosť elektrobusu s dĺžkou 12 metrov je 106 osôb a s dĺžkou do deviatich metrov 54 osôb. Elektrobusy sú vybavené elektronickým počítaním cestujúcich. Dojazd vozidiel je bez priebežného dobíjania minimálne 160 kilometrov.Elektronabíjacie stanice sú vo vozovni Krasňany, kde sú aj deponované všetky tieto nové vozidlá.priblížil DPB.Nákup celkovo 18 elektrobusov do bratislavskej MHD bol financovaný z fondov Európskej únie (EÚ). Celková suma dosiahla 10,4 milióna eur bez DPH, pričom z fondov EÚ sa financovala hodnota 8,5 milióna, zo štátneho rozpočtu šiel jeden milión a 900.000 eur bolo vykrytých z rozpočtu mesta.DPB v týchto dňoch testuje aj 18-metrový elektrobus, ktorý je nasadený prevažne na linky 21, 31, 32, 50, 61, 70, 84, 96 a 133. Podnik chce overiť jeho prevádzku a pri ďalších možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ by sa chcel uchádzať o nákup takýchto vozidiel.