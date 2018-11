V Banskej Bystrici chcú vytvoriť oddychovú zónu a prístavisko

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

Banská Bystrica 16. novembra (TASR) - Park, ktorý by slúžil ako oddychová zóna pre obyvateľov, ale aj ako prístavisko pre člny, chce pred malou železničnou stanicou v Banskej Bystrici vybudovať tamojšia samospráva. Táto lokalita je spätá s riekou Hron, no zároveň je v blízkosti centra mesta. Pozemok v súčasnosti patrí Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR)."Tento nápad vznikol už dávnejšie a možnostiam jeho realizácie sa intenzívne venujeme už približne dva roky. Absolvovali sme niekoľko rokovaní so Železnicami Slovenskej republiky, a preto verím, že po náročných stretnutiach sa nám tento zámer podarí dotiahnuť do úspešného konca," uviedol viceprimátor Banskej Bystrice Martin Turčan."Pozemky od železníc nechceme odkúpiť. Podali sme preto žiadosť o zámenu pozemkov a budeme ďalej rokovať. Išlo by o výmenu mestských pozemkov pod železničnou traťou za pozemky, na ktorých by mal vzniknúť parčík. Ide aj o lokalitu medzi malou železničnou stanicou a NC Terminal," spresnil Turčan.Ak spolupráca samosprávy a ŽSR bude úspešná, mesto chce s realizáciou projektu začať čo najskôr. V súčasnosti má preto rozpracovanú štúdiu, súčasťou ktorej sú aj vizualizácie budúcej oddychovej zóny. V prípade úspechu budú všetky výmeny prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré ich musí schváliť. Potrebný bude aj podpis generálneho riaditeľa ŽSR a Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je nadriadený orgán."Park má slúžiť najmä obyvateľom a turistom. Bude to zóna v dotyku s riekou, na konci ktorej bude prístavisko s mólom pre tých, ktorí splavujú Hron. Chceme, aby mali vodáci možnosť zakotviť v našom meste, vystúpiť a navštíviť centrum. Táto lokalita je výnimočná, pretože v blízkosti sú Urpín, centrum mesta, hvezdáreň, malá železničná stanica a v budúcnosti by touto lokalitou mala viesť aj cyklotrasa. Oddychová zóna by mala byť ľuďom prístupná počas celého roka," uviedol k zámeru primátor Ján Nosko.Počas zimného obdobia by v parku mohol vzniknúť aj priestor pre korčuľovanie na ľade. V lete vidí samospráva toto územie ako oddychovú zónu s možnosťou menších komorných koncertov. Park bude osvetlený a súčasťou by mohla byť aj mobilná kaviareň. Vytypovaná lokalita patrí totiž k inundačným zónam, preto všetko, čo na tomto mieste pribudne, musí byť mobilné, aby v prípade záplav nevznikli prebytočné prekážky.