Dopravný podnik mesta Košice prijal bezpečnostné opatrenia

Košice 28. januára (TASR) – Všetkých 46 električiek typu Vario LF2+, ktoré vlastní Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), prejde úpravami. Ide o opatrenia v súvislosti s minulotýždňovými dvomi prípadmi, kedy počas jazdy praskol brzdový kotúč zaisťovacej brzdy a prerazil podlahu v priestore pre cestujúcich. Výrobca vyslal do Košíc svojich expertov, ktorí analyzujú príčinu závažnej poruchy. Na pondelkovom brífingu o tom informoval generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.vysvetlil s tým, že električky budú následne opäť dané do prevádzky, no so zníženou povolenou rýchlosťou, a to na 50 km/h. Okrem toho na rýchlodráhe do U. S. Steel nasadené nebudú. "povedal.Ako uviedol Vladimír Faltýsek, predseda predstavenstva poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Pragoimex, ktorá električky vyrobila, uviedol, že takýto incident sa doposiaľ nestal na žiadnom vozidle podobného typu, ktorých celkovo dodali viac ako 300. Situáciu, že k udalosti došlo počas niekoľkých dní v Košiciach, označil za zvláštnu.povedal s tým, že konkrétna príčina zatiaľ známa nie je. Ako uviedol, prijatých opatrení je viacero a na základe odborných stanovísk budú stačiť.DPMK vie denne tzv. opancierovať tri električky. Cez víkend (26.1.-27.1.) ich upravili sedem. Primátor Košíc Jaroslav Polaček povedal, že od výrobcu bude pred ich vrátením do plnej prevádzky žiadať písomné vyhlásenie o tom, že sú bezpečné. V prípade neúčinnosti uvedených opatrení je ochotný vypovedať zmluvy s dodávateľom.Prvých 33 električiek typu Vario LF2+ bolo do Košíc dodaných v rokoch 2014–2015. Na ďalšie využilo bývalé vedenie DPMK opciu. Cena jednej električky predstavovala takmer 1,74 milióna eur, pričom 85 percent bolo preplatených z eurofondov, desať percent zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent spolufinancoval DPMK. Verejnosť a médiá ich nákup kritizovali pre absenciu klimatizácie.K prvému prípadu poruchy došlo v nedeľu 20. januára večer. Rovnaká udalosť sa stala aj v piatok ráno (25.1.). Po zasadnutí krízového štábu v ten istý deň bolo z liniek mestskej hromadnej dopravy stiahnutých spolu 14 nových električiek, ktoré boli dodané ako posledné. Nahradili ich električkami typu T6 a KT8D5. Podľa Padyšáka to cestovný poriadok DPMK neovplyvnilo.