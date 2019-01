Facebook má nástroje proti neželanému ovplyvňovaniu volebných procesov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. januára (TASR) - Spoločnosť Facebook predstavila v pondelok nové nástroje a metódy na boj proti politickým on-line zásahom do volebných procesov v Európe. Stalo sa tak po stretnutí eurokomisárky pre spravodlivosť Věry Jourovej s viceprezidentom spoločnosti Facebook pre globálne záležitosti a komunikáciu Nickom Cleggom.uviedol Clegg podľa agentúry AFP. Clegg je bývalý podpredseda britskej vlády a v rokoch 1999–2004 bol aj poslancom Európskeho parlamentu. Pre spoločnosť Facebook pracuje od októbra 2018.Podľa jeho slov nové pravidlá pre politickú reklamu súvisiace s eurovoľbami z 23.-26 mája budú vyžadovať širokú škálu opatrení. Politická reklama bude musieť byť schválená a s jasným označením, kto je jej platcom a kto nesie zodpovednosť.Clegg zdôraznil, že nové nástroje budú pokrývať aj tzv. "vydavateľské" reklamy, ktoré neposkytujú explicitne podporu žiadnemu kandidátovi alebo politickej strane, ale ktoré sa zameriavajú na silne politizované témy, ako je migrácia. Tieto reklamy budú uložené na serveroch siete Facebook po dobu siedmich rokov, spolu s podrobnosťami o ich dosahu a údajoch o kupcoch politickej reklamy.Nové opatrenia prichádzajú po tom, ako Facebook v roku 2018 zažil sériu škandálov spojených s ochranou údajov a súkromia svojich klientov a po rastúcich obavách, že najpoužívanejšia sociálna sieť bola zmanipulovaná "zahraničnými záujmami" na konkrétne politické účely.Európska komisia sa koncom mája 2016 spolu so spoločnosťami z oblasti informačných technológií Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft dohodla na prijatí kódexu správania, ktorý obsahuje sériu záväzkov v boji proti šíreniu nezákonných nenávistných prejavov na internete v Európe.Exekutíva EÚ v poslednom čase "tlačí" na veľké on-line platformy a prevádzkovateľov sociálnych sietí, aby účinnejšie bojovali proti šíreniu dezinformácií a falošných správ, ktoré majú priamy vplyv na volebné procesy v členských krajinách EÚ. Ovplyvňovanie volieb prostredníctvom sociálnych sietí potvrdil aj škandál Cambridge Analytica/Facebook.EÚ znásobila toto úsilie v období pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, ktorých výsledok určí podobu vývoja Európy na ďalších päť rokov.