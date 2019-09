Dopravný podnik pri tendri na 85 autobusov využije novú metódu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) využije pri aktuálnom obstarávaní 85 autobusov novú metódu na výber výhercu. Zároveň zvažuje predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Pre TASR to uviedol manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický.Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy (MHD) v hlavnom meste vyhlásil 19. augusta tender na nákup 81 kĺbových autobusov a štyroch minibusov (s dĺžkou maximálne osem metrov). Má ísť o jeden z najväčších a najvýznamnejších tendrov v histórii bratislavskej MHD. Záujemcovia môžu v súčasnosti predkladať svoje ponuky do súťaže do 19. septembra.povedal Žarnovický.Dopravca sa zároveň pri obstarávaní autobusov rozhodol nepoužiť e-aukciu, ale takzvanú sealed-bid aukciu. Tá funguje tak, že uchádzači nevedia, či sa do súťaže prihlásil aj ich konkurent, a majú stanovený termín, do ktorého musia predložiť svoju cenovú ponuku.vysvetlil Žarnovický. Tento postup považuje DPB za najtransparentnejší a z pohľadu obstarávateľa za najekonomickejší.DPB chce dať viac času aj výrobcom autobusom, aby sa mohli pýtať na požadované technické špecifikácie a mali čas na prípravu ponuky. Dopravca deklaruje, že už pôvodné kritéria súťaže boli nastavené tak, aby nepreferovali žiadneho výrobcu a dávali možnosť prihlásiť sa každému.tvrdí Žarnovický.DPB vyhlásil dve verejné obstarávania – na samotné kĺbové autobusy a na minibusy. V prípade kĺbových autobusov je celková odhadovaná cena zákazky 26.805.000 eur bez DPH. V prípade tendra na minibusy je predpokladaná hodnota zákazky 915.408 eur bez DPH.DPB chce nakúpiť vozidlá v špeciálnej výbave. Všetky budú mať zabudovanú výkonnú klimatizáciu, determálne okná, wifi pripojenie, USB zásuvky na dobíjanie mobilov a bezpečnostné kamery. Všetky budú musieť podľa dopravcu spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6. Prvé z nových autobusov majú v Bratislave začať premávať budúci rok.