Na šéfku ruskej volebnej komisie zaútočili v jej vlastnom dome

Moskva 6. septembra (TASR) - Do domu predsedníčky ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Elly Pamfilovovej v Podmoskovskej oblasti sa v noci na piatok vlámal neznámy muž v maske, ktorý na ňu niekoľkokrát zaútočil paralyzérom a následne ušiel.Ako informoval spravodajský portál Mediazona, prípadom sa zaoberá ministerstvo vnútra, ktoré začalo vo veci trestné konanie.Podľa Interfaxu Pamfilovová nebola zranená a pokračuje vo svojom naplánovanom pracovnom programe - zúčastňuje sa v Moskve na bližšie nešpecifikovanej medzinárodnej konferencii.V Moskve sa v nedeľu konajú komunálne voľby. Počas leta im predchádzala séria masových pouličných zhromaždení a pochodov na podporu politikov, ktorých mestská volebná komisia pre formálne nedostatky odmietla zaregistrovať ako nezávislých kandidátov. Pamfilovová nariadila preskúmať doklady predložené odmietnutými kandidátmi. V drvivej väčšine prípadov sa však potvrdilo pôvodné rozhodnutie volebnej komisie, že uchádzači nesplnili všetky podmienky stanovené zákonom o voľbách.Vo štvrtok v rozhovore pre denník Kommersant Pamfilovová uviedla, že protesty v uliciach ruskej metropoly podľa nej súvisia s požiadavkou "dvoch desiatok 'vyvolených' kandidátov, aby boli zaregistrovaní" do volieb do Moskovskej mestskej dumy. Akcie týchto politikov označila za "búrku v pohári vody". Podľa jej názoru sa voľby stali len zámienkou na to, aby opozícia dostala ľudí do ulíc.Počas úradne nepovolených pouličných zhromaždení a pochodov v Moskve bolo počas leta zadržaných vyše 3000 ľudí. Počas rozháňania davu a zaisťovania demonštrantov príslušníci polície a Národnej gardy často používali neprimerané násilie a donucovacie prostriedky. Išlo o najväčšie zásahy proti demonštrantom od vlny protestov v rokoch 2011 a 2012, ktoré sa konali proti opätovnému zvoleniu Vladimira Putina za prezidenta Ruskej federácie.Za účasť na protestoch je súdne stíhaných viac než desať ľudí. V tejto veci úrady naďalej preverujú aj ďalšie osoby.