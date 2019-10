Dopravu komplikuje hromadná nehoda na D1 aj rozsypané palety na R1

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Vodičom v piatok podvečer na cestách komplikuje situáciu nehoda na diaľnici D1 aj rozsypané palety na rýchlostnej ceste R1. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.uviedli vodiči. Tí hlásia kolóny na viacerých úsekoch so zdržaním do 30 minút.Zelená vlna tiež priblížila, že na R1 za Trnavou smerom do Nitry sa na cestu rozsypali palety z kamióna, ktoré blokujú ľavý pruh.