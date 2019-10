OSN: Z oblasti tureckej ofenzívy v Sýrii ušlo už vyše 70.000 ľudí

Príbuzná plače pri tele ženy, ktorá prišla o život počas pozemnej vojenskej operácie tureckej armády v meste Kámišlí na severe Sýrie 10. októbra 2019. Turecká invázia na severe Sýrie sa začala v stredu po tom, ako Trump nariadil stiahnutie amerických síl z oblasti s tým, že nechce stáť v ceste tureckej ofenzíve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. októbra (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper varoval Turecko, aby zastavilo svoju inváziu do severovýchodnej časti Sýrie, inak to pre Ankaru môže mať "", informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo obrany.Viac ako 70.000 ľudí opustilo od začiatku tureckej invázie oblasť provincií Rakka a Hasaka, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na Svetový potravinový program (WFP).Turecké ministerstvo zahraničia odmietlo varovania, že operácia môže spustiť hromadný odchod obyvateľstva a humanitárnu krízu.Esper vo štvrtok počas telefonátu s tureckým ministrom obrany Hulusim Akarom rázne vyzval Turecko, aby operáciu na severovýchode Sýrie zastavilo.uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva obrany.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny IS, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci. Od začiatku útokov prišlo o život 17 civilistov a 41 kurdských bojovníkov.