Dopyt ho hybridnej práci rastie, na Slovensku pribudnú dve nové Regus centrá

Nové lokality na Slovensku

[i] Zdroj: Global Workplace Analytics

15.2.2024 (SITA.sk) - Slovensko zaznamenáva v posledných rokoch silný nárast počtu flexibilných pracovných priestorov. Firmy všetkých veľkostí si čoraz viac osvojujú, ktorá im umožňuje výrazne znížiť náklady, pričom[i]. Prudký nárast trhu vytvára predpoklady, žeAktuálny trend vníma spoločnosť IWG, ktorá svoje globálne portfólio rozšírila v roku 2023 o 867 nových lokalít, vrátane lokalít v Bratislave a Košiciach. V porovnaní s rokom 2022 ide o takmer dvojnásobný prírastok. "So zrýchľujúcou sa transformáciou pracovného prostredia na hybridnú formu bude obsadenosť konvenčných kancelárií naďalej klesať.V roku 2023 sme preto otvorili stovky nových partnerských lokalít a v priebehu budúceho roka by malo pribudnúť ďalších približne 1 000. Medzi zákazníkmi IWG dnes nájdeme 83 % spoločností z rebríčka Fortune 500," približujektorá je popredným svetovým poskytovateľom flexibilného pracovného priestoru, s približne 4 000 lokalitami vo viac ako 120 krajinách.Nedávno otvorenýv Bratislave II sa nachádza pri najfrekventovanejšej diaľnici, pri vstupe do hlavného mesta. Lokalita s pôsobivou rozlohou 1 670 m2 bola vybraná tak, aby IWG dokázalo uspokojiť prudko rastúci dopyt po špičkových a flexibilných pracovných priestoroch v danej lokalite., s bohatým vybavením, vrátane kancelárií, zasadacích miestností, co-workingových a kreatívnych priestorov sa bude nachádzať v biznis centre Cassovar, pričom tento nový flexibilný pracovný priestor bude otvorený už v marci 2024. Dve nové top lokality s celkovou plochou 3 000 m2 poskytnú priestor etablovaným firmám, organizáciám aj start-upom v širokej škále odvetví. Obe lokality sú zriadené v spolupráci s majiteľmi budov, ktorí si vybrali platformu flexibilných pracovných priestorov IWG a uzavreli zmluvu o správe so značkou Regus.Majitelia budov v oboch lokalitách sa rozhodli investovať do platformy IWG, aby maximalizovali návratnosť svojho realitného priestoru, využitím rýchlo rastúceho dopytu po hybridnej práci. Spoločnosť IWG takto pomáha svojim partnerom využiť takto rýchly rast sektora, pričom sa môžu spoľahnúť jej na podporu a jedinečné skúsenosti.poskytuje IWG partnerom prístup ku všetkým odborným znalostiam spoločnosti, ako aj k podpore pri zariaďovaní, výbere vybavenia, predaju a marketingu.a potreba vysokokvalitných flexibilných pracovných priestorov neustále stúpa. Bratislava a Košice sú pre nás dôležité obchodné uzly a ideálne lokality pre posilnenie našich expanzných plánov. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s našimi spoľahlivými partnermi na rozvoji značky Regus, na základe správcovských zmlúv, ktoré prinesú do ich budov špičkové pracovné priestory," dopĺňaInformačný servis