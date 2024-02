Najvyšší súd SR by sa mal koncom februára zaoberať dovolaním odsúdených dvojičiek Dávida a Dominika, ktorí si odpykávajú doživotný trest

Dávid a Dominik šéfovali gangu, ktorý páchal predovšetkým drogovú, ale aj inú trestnú činnosť od roku 2010 na území Trenčianskeho a Žilinského kraja v mestách Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín či Žilina a v ich okolí. Okrem predaja drog využívali na zabezpečenie svojho vplyvu zastrašovanie, hrubý nátlak, prípadne vydieranie. Konkurentov v distribúcii drog likvidovali podpaľovaním áut či iných objektov.





15.2.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR by sa mal koncom februára zaoberať dovolaním súrodencov Dávida a Dominika Krátkych, ktorí si momentálne vo väzení odpykávajú právoplatný doživotný trest. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Odvolací senát najvyššieho súdu ešte v júli 2021 potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020 o odsúdení dvojičiek na doživotie so zaradením do zariadenia na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia. Zločinecká skupina známa ako „Dvojičky" vedená súrodencami sa zaoberala obchodovaním s drogami v severnej a západnej časti Slovenska. Okrem toho páchali násilnú trestnú činnosť vo vzťahu ku „konkurencii" a dopustili sa aj vraždy člena skupiny.Hoci v roku 2017 polícia v rámci akcie Twix zadržala a obvinila okrem bratov aj celý gang, na lavici obžalovaných nakoniec ostali sedieť iba Dávid Krátky, jeho dvojča Dominik a ich bratranec Filip K. Ostatní sa postupne dohodli s prokurátorom, súdy dohody schválili a všetci si odpykávajú vysoké tresty. Členovia skupiny priznali trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovú trestnú činnosť.