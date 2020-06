Dopyt na automobilovom trhu je najnižší od roku 1991 a nálada horšia ako počas finančnej krízy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle zostáva pesimistická. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informoval v stredu ekonomický inštitút Ifo . Index dôvery v máji posilnil iba mierne na mínus 84,4 bodu z aprílových mínus 87,2 bodu.Aktuálnu situáciu v odvetví pritom respondenti považujú za horšiu, než to bolo počas finančnej krízy v roku 2009.Vyhliadky do budúcnosti sú menej pesimistické. Príslušný index posilnil na mínus 13,4 bodu z aprílových mínus 44,4 bodu.Mníchovský inštitút však upozorňuje, že dopyt na nemeckom automobilovom trhu je najnižší od roku 1991. Slabší je v porovnaní s decembrom 2008, kedy v USA eskalovala kríza vyvolaná krachom banky Lehman Brothers.