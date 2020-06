Existuje lepšie riešenie ako zavreté obchody v nedeľu natrvalo, ale rozhodnutie by bolo na zamestnancoch

Slovensko rozdelené na dve polovice

Neriešme problémy zákazmi

Petícia “Som proti zákazu nedeľného predaja”

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by bolo prijaté riešenie, že zamestnanec by mal právo odmietnuť prácu v nedeľu a zamestnávateľ by to musel akceptovať, tak by takéto riešenie považovalo za dobré až približne 7 z 10 opýtaných (69 %). Naopak, za zlé riešenie to v súčasnej situácii považuje len pätina respondentov (20 %). K otázke sa nevedela vyjadriť desatina respondentov (11 %).Zástupcovia maloobchodu takéto výsledky považujú za potvrdenie, že existujú oveľa lepšie riešenia než celoplošný zákaz nedeľného predaja, ktorí nechcú. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, realizovaného agentúrou Focus v dňoch 28. mája až 1. júna 2020 na vzorke 1 010 respondentov.„Ak by sa obyvatelia SR mali rozhodnúť, či majú ostať maloobchodné prevádzky zatvorené v nedeľu aj po skončení koronakrízy, alebo uprednostňujú riešenie, pri ktorom by ostali maloobchodné prevádzky v nedeľu otvorené s tým, že zamestnanec, ktorý nechce v nedeľu pracovať, to môže odmietnuť a zamestnávateľ to musí akceptovať, tak SR sa rozdelí na dve polovice," ozrejmil Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus Kým polovica respondentov (50 %) uprednostňuje, aby ostali maloobchodné prevádzky zatvorené v nedeľu aj po skončení koronakrízy, druhá, takmer rovnako početná časť verejnosti (47 %), uprednostňuje spomínané alternatívne riešenie."Pri tomto riešení by ostali maloobchodné prevádzky v nedeľu otvorené s tým, že zamestnanec, ktorý nechce v nedeľu pracovať, to môže odmietnuť a zamestnávateľ to musí akceptovať. A ak sa obyvateľov Slovenska opýtame, či by riešenie situácie prostredníctvom výhrady vo svedomí bolo podľa nich dobrým alebo zlým riešením, tak podiel kladných odpovedí sa zvýši takmer na 70 %,“ dodal Martin Slosiarik.Slosiarik tiež doplnil, že medzi respondentmi, ktorí pred koronakrízou veľmi často alebo dosť často v nedeľu nakupovali v niektorej z maloobchodných prevádzok (celkovo 45 % celej vzorky), je pomer 33 % v prospech úplného zatvorenia prevádzok verzus 65 % za uplatnenie výhrady vo svedomí.Pokiaľ ide o pohľad týchto respondentov na to, či by bolo takéto riešenie dobré alebo zlé, tak podiel kladných odpovedí je až na úrovni 73 %.„Neriešme problémy zákazmi, ale snažme sa vytvoriť pravidlá, ktoré budú akceptovateľné pre všetky strany. Riešenie, ktoré sa ponúka, by znamenalo dobrovoľnú prácu zamestnancov a dobrovoľné nakupovanie zákazníkov, čo je ideálny stav," uzavrel Peter Papanek z platformy „Ako dlho vydržíme“, ktorá bola spolu s Iniciatívou slovenských maloobchodníkov objednávateľom prieskumu.Na negatívne ekonomické dopady obmedzenia nedeľného predaja upozornil inštitút INESS vo svojej nedávno zverejnenej analýze. Zatvorenie obchodov v nedeľu by podľa nej pocítili v prvom rade zamestnanci v maloobchode, či už stratou zamestnania, alebo poklesom príjmov. Klesol by aj výber daní, a znamenal by aj vyššie vedľajšie náklady pre spotrebiteľov.K názoru, že najvhodnejším riešením pre slovenský maloobchod je dobrovoľná práca v nedeľu s ponechaním otvorených obchodov, sa prikláňajú aj predstavitelia občianskej iniciatívy Nechajme to otvorené. Tá len minulý týždeň spustila na svojej webovej stránke petíciu s názvom “Som proti zákazu nedeľného predaja”.Za necelých sedem dní ju už podporilo viac ako 11 000 ľudí. „Navrhovaný zákaz nedeľného maloobchodného predaja rozdeľuje spoločnosť. Mali by sme nájsť preto riešenie, ktoré zohľadní potreby jednej skupiny ľudí tak, aby zároveň neobmedzovalo potreby inej skupiny ľudí s opačným názorom. Najvhodnejším riešením by mohlo byť prijatie zákona o výhrade vo svedomí v prostredí maloobchodu,” tvrdia predstavitelia iniciatívy.