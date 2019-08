Dopyt po čokoláde v Ázii neustále stúpa, produkcia bôbov pritom klesá

Na archívnej snímke usušené kakaové bôby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 24. augusta (TASR) - Dopyt po čokoláde v Ázii neustále stúpa. Výrobcovia obľúbenej pochúťky v tomto regióne tak hľadajú spôsoby, ako zvýšiť miestne dodávky kakaových bôbov, aby mohli uspokojiť svojich klientov. Informovalo o tom ázijské združenie producentov kakaa.Výrobcovia riešenie vidia vo zvýšení produkcie v Indonézii, u popredného dodávateľa a spracovateľa kakaa v regióne. Bude to však náročná úloha, pretože produkcia kakaových bôbov v krajine už pár rokov klesá v dôsledku starnutia stromov, chorôb a rozširovania plantáží s inými, výnosnejšími, plodinami. Tieto faktory viedli k nárastu dovozu kakaových bôbov od pestovateľov mimo Ázie, napríklad z Afriky alebo Latinskej Ameriky.Spracovanie kakaových bôbov v Ázii, ktoré sa používa ako ukazovateľ dopytu, sa pritom zvýšilo zhruba o 30 % za tri roky do konca roka 2018. A v prvej polovici tohto roka pokračovalo v raste, keďže rozširujúca sa stredná trieda a meniaci sa životný štýl zvyšujú spotrebu výrobkov z kakaa - čokoládových tyčiniek, nápojov, zmrzliny a sušienok.Ázia je "ohniskom" dopytu po kakau a Indonézia má dobré predpoklady na to, aby využila tento trend a zvýšila produkciu aj predaj výrobkov z kakaa.V Indonézii pribúdajú firmy, ktoré spracúvajú bôby, ale ich produkcia pritom klesá. Konkrétne za uplynulú dekádu sa produkcia kakaových bôbov znížila približne o 50 % a z Indonézie, ktorá bývala čistým exportérom, sa stal dovozca bôbov.Marc Donaldson, nový riaditeľ ázijského združenia producentov kakaa, predpovedá, že spracovateľské firmy v regióne budú pravdepodobne ďalej pribúdať. Podľa údajov združenia množstvo spracovaných bôbov v 2. štvrťroku stúplo medziročne o 16 % a dosiahlo nový rekord.Motorom dopytu v regióne je rastúca obľuba kakaových produktov v Indii a Číne, v najľudnatejších krajinách sveta, ako aj v Indonézii, uviedol Donaldson. India je najväčším trhom so sušienkami a čokoládovými čipsmi, zatiaľ čo v Číne stúpa spotreba čokoládovej zmrzliny.Kakao a čokoláda sa postupne v Ázii stávajú čoraz obľúbenejšími a predstavujú relatívne nenáročný a "lacný spôsob", ako si niečo vychutnať, dodal Donaldson.