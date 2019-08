Wall Street v piatok prudko padla, Dow Jones klesol o 2,37 %

New York Stock Exchange Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. augusta (TASR) - Wall Street v piatok (23. 8.) prudko oslabila. Dôvodom bola eskalácia obchodnej vojny, keď americký prezident Donald Trump vyzval domáce firmy, aby opustili Čínu.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average padol o 623,34 bodu alebo 2,37 % a uzavrel na úrovni 25.628,90 bodu. Dow zaznamenal štvrtý stratový týždeň po sebe, keď sa znížil približne o 1 %. Od začiatku augusta je v mínuse už vyše 4 %.Širší index S&P 500 v piatok klesol o 2,59 % na 2847,11 bodu a technologický Nasdaq Composite o 3 % na 7751,77 bodu. S&P 500 za uplynulý týždeň stratil 1,4 % a Nasdaq 1,8 %.Akcia Apple v piatok padla o 4,6 %, akcie výrobcov čipov Nvidia rovnako ako Broadcom stratili 5 %. Akcia Caterpillaru klesla o 3,3 %.Čína v piatok popoludní eskalovala obchodný spor s USA. Peking oznámil, že zavedie clá vo výške 5 % až 10 % na tovary z USA v hodnote 75 miliárd USD (67,78 miliardy eur) v dvoch krokoch s platnosťou od 1. septembra a od 15. decembra. Od 15. decembra tiež začne platiť clo na americké autá vo výške 25 % a na autosúčiastky vo výške 5 %.Trhy vo všeobecnosti počítali s reakciou Číny na to, že Trump začiatkom augusta prekvapivo ukončil prímerie a pohrozil, že od začiatku septembra uvalí clá vo výške 10 % na ďalšie čínske tovary v celkovej hodnote 300 miliárd USD. Výrazne negatívne však zareagovali na Trumpove vyjadrenia na Twitteri, kde "nariadil" americkým firmám, aby hľadali alternatívy k Číne a presunuli výrobu naspäť do USA.Otázkou zostáva, akú autoritu má prezident v tejto oblasti. Trump už signalizoval, že môže proti Číne použiť právomoci týkajúce sa národnej bezpečnosti.Trump potom po zatvorení burzy oznámil v odpovedi na odvetné opatrenia Pekingu ďalšie zvýšenie ciel na čínske tovary o 5 %. Biely dom od 1. októbra zvýši existujúce clá a čínske tovary v celkovej hodnote 250 miliárd USD z 25 % na 30 %. Okrem toho avizované clá na ďalšie tovary v hodnote 300 miliárd USD, ktoré majú začať platiť 1. septembra, budú vo výške 15 %, a nie 10 %.(1 EUR = 1,1065 USD)