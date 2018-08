Dopyt po nikle stúpa, producenti batérií aj investori budujú zásoby

Elektromobil BMW i3. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. augusta (TASR) - Výrobcovia batérií a poprední investori do komodít si začínajú budovať zásoby niklu. Dôvodom je očakávaný rozmach výroby elektromobilov. To podporuje rast cien tohto kovu na trhoch. Uviedla to tento týždeň ruská ťažobná spoločnosť Norilsk Nickel (Nornickel).Podľa druhého najväčšieho výrobcu niklu na svete, dopyt po kove v sektore batérií v prvej polovici tohto roka stúpol o 38 %.To prispelo k nárastu cien niklu na 15.750 USD (13.836,70 eur) za tonu v júni, čo je najvyššia úroveň za viac ako štyri roky. Sektor batérií sa podieľa 5 % na celkovej spotrebe niklu vo svete.Nornickel zároveň uviedol, že očakávaný nárast dopytu po elektrických vozidlách viedol tiež k poklesu skladových zásob niklu, keďže investori a výrobcovia batérií si začínajú budovať vlastné zásoby. Presnejšie, zásoby niklu na burzách v Londýne a Šanghaji sa od januára do konca júna 2018 znížili na 274.000 ton z 411.000 ton.Nornickel predal v prvej polovici roka 101.000 ton niklu. Ruská spoločnosť ťaží aj kobalt, ktorý sa tiež používa v batériách pre elektrické automobily. Príjmy ruskej firmy z tohto kovu vzrástli v prvej polovici 2018 o 52 %.Nornickel očakáva, že sektor batérií sa v nasledujúcich rokoch stane druhým najväčším trhom v priemysle za výrobcami nehrdzavejúcej ocele.Spotreba niklu v sektore batérií pre elektrické vozidlá síce stále zaostáva za jeho spotrebou v prípade nehrdzavejúcej ocele, ale rastie "zúrivý tempom", skonštatoval Anton Berlin, šéf marketingového oddelenia spoločnosti Nornickel.Nornickel, ktorý zápasí o pozíciu najväčšieho výrobcu niklu na svete s brazílskou firmou Vale, očakáva, že deficit niklu na svetových trhoch sa rozšíri z 15.000 ton na 124.000 ton.(1 EUR = 1,1391 USD)