V USA pribúda počet starších ľudí, ktorí musia vyhlásiť osobný bankrot

Washington 18. augusta (TASR) - V USA rýchlo pribúda počet starších ľudí, pre ktorých sa tradičná predstava o živote na dôchodku zmenila na nečakane tvrdú realitu - bankrot.Signály možných problémov sa hromadili celé roky: neadekvátne úspory, stúpajúce náklady na zdravotnú starostlivosť či na pomoc blízkym spôsobili, že ich dôchodky. Najnovšie výskumy ukázali, že miera výskytu bankrotu vo vekovej kategórii nad 65 rokov je v súčasnosti trikrát vyššia ako v roku 1991.Jedna zo štúdií ukázala posun finančného rizika v priebehu troch desaťročí z vlády a zamestnávateľov na jednotlivcov, ktorí nesú stále väčšiu zodpovednosť za vlastné finančné blaho, pretože sociálna záchranná sieť sa zmenšuje.Cheryl Mcleodová z Las Vegas vyhlásila osobný bankrot v januári, keď už nemohla udržať krok s nákladmi na hypotéku a inými výdavkami.povedala.Ako vysvetľuje štúdia spoločnosti Consumer Bankruptcy Project, starší ľudia, ktorých financie sú neisté, majú len málo možností, ako sa dostať z problémov.konštatuje štúdia.Sily, ktoré pôsobia na trhu práce, ovplyvňujú mnoho Američanov, ale starší ľudia sú často menej schopní ich prežiť, tvrdia autori štúdie. Nájdenie a udržanie si zamestnania je pre starších ťažké. A zaplatenie neočakávaných účtov je v tejto situácii takmer nepredstaviteľné.Bankrot môže ponúknuť nový štart ľuďom, ktorí to potrebujú, ale pre starších Američanovuvádza sa v štúdii. Jednoducho už nemajú pred sebou dostatok rokov, aby sa znova postavili na nohy.Údaje zhromaždené výskumníkmi sú tvrdé. Od februára 2013 do novembra 2016 z 1000 osôb, ktoré vyhlásilo osobný bankrot, bolo 3,6 vo veku od 65 do 74 rokov. Na ilustráciu, v roku 1991 to bolo 1,2 osoby.To je výrazný skok, upozorňujú autori štúdie, podľa ktorých to nemožno pripísať len starnutiu silných populačných ročníkov.A hoci celkový počet starších ľudí, ktorí podali žiadosť o osobný bankrot, bol relatívne malý, približne 100.000 ročne (v sledovanom období), podľa výskumníkov tieto bankroty zároveň signalizujú, že veľa starších ľudí trpí finančnou núdzou.povedal Robert M. Lawless, profesor práva na University of Illinois.Zlou správou tiež je, že bankroty pribúdajú aj vo vekovej skupine blížiacej sa dôchodkovému veku. Podľa analytikov jediné vysvetlenie tohto javu, ktoré dáva zmysel, sú štrukturálne zmeny.Autori prieskumu požiadali 895 osôb vo veku od 19 do 92 rokov, ktoré vyhlásili bankrot, aby im v dotazníku objasnili, čo ich k tomu viedlo.Ľudia vo veku 65 rokov a viac zvyčajne uvádzali rovnaké dôvody. Traja z piatich sa dostali do problémov pre nezvládnuteľné zdravotné výdavky. O niečo viac ako dve tretiny opýtaných uviedlo pokles príjmov. A takmer tri štvrtiny respondentov sa nedokázali vymaniť z kolotoča dlhov.Čoraz viac ľudí v USA vstupuje do vyššieho veku s dlhom. Pre mnohých aspoň časť tohto dlhu predstavuje hypotéka. V roku 2016 to bolo 41 %, čo je výrazný nárast z 21 % v roku 1989. Nie je prekvapením, že domácnosti s najnižšími príjmami majú najvyššie zadlženie.O niečo viac ako tretina respondentov uviedla, že sa do finančných problémov dostali, keď pomáhali blízkym, napríklad deťom s pôžičkou, alebo starším rodičom. Iných zrazila na kolená smrť partnera, či rozvod vo vyššom veku. To je veľký problém najmä žien v domácnosti.Ďalším úderom sú vysoké účty za liečbu vážnych zdravotných problémov, ktoré mnohých pripravili doslova o všetky úspory.