Dopyt po nosičoch energie klesne na svete do roku 2035, tvrdí prognóza

Praha 17. septembra (TASR) - Do dvadsiatich rokov bude polovica potrebnej energie pochádzať z obnoviteľných zdrojov a zemného plynu. Dopyt po rope bude mať vrchol dávno za sebou a cena elektriny klesne. Český portál iDNES.cz sa odvoláva na prognózu nórskej spoločnosti Det Norske Veritas (DNV).Stále to nebude stačiť. Planéta sa dovtedy oteplí o 2,6 stupňa Celzia, čo je viac, ako vedci pokladajú za bezpečné.Podľa DNV začne dopyt po rope klesať od roku 2023. Celková spotreba energie na svete dosiahne vrchol v roku 2035. Atmosféra sa však dovtedy oteplí o 0,6 stupňa nad hranicu, po ktorej prekročení vedci predpovedajú katastrofálne klimatické zmeny. Tie podľa agentúry Bloomberg ovplyvnia obývateľnosť zemegule.V nasledujúcich 17 rokoch začne klesať dopyt po nosičoch energie a požiadavky na výkon zariadení, ktoré ju produkujú.Dopyt po uhlí dosiahol vrchol v roku 2014. Dopyt po rope by mal vyvrcholiť v roku 2023. Jadrové elektrárne pôjdu na potrebný výkon v roku 2033. Záujem o zemný plyn vyvrcholí v roku 2034. Celková spotreba energie začne klesať po roku 2035.Podľa DNV všetko nie je pre ľudstvo ešte stratené. Do polovice 21. storočia sa využitie elektriny viac ako zdvojnásobí. Bude pokrývať 45 % globálneho dopytu. Väčšinu tejto elektriny by mali produkovať veterné a solárne zariadenia.