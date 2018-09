Denuklearizácia bude kľúčovou témou summitu lídrov oboch Kóreí

Na snímke, ktorú zverejnil juhokórejský prezidentský palác cez agentúru Yonhap severokórejský vodca Kim Čong-un (vľavo) a juhokórejský prezident Mun Če-in (vpravo) sa zišli v pohraničnej dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami v sobotu 26. mája 2018. Lídri si otvorene vymenili názory, ako plniť Pchanmundžomskú deklaráciu z 27. apríla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 17. septembra (TASR) - Denuklearizácia Kórejského polostrova je jednou z kľúčových tém, o ktorej bude juhokórejský prezident Mun Če-in diskutovať tento týždeň na stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Uviedla to v pondelok agentúra Jonhap s odvolaním sa na oznámenie prezidentskej kancelárie v Soule.píše sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie zverejnenom deň pred začiatkom trojdňovej cesty Mun Če-ina do Severnej Kórey.Výsledok summitu sa však podľa prezidentskej kancelárie nedá predpovedať. Zatiaľ nie je známe ani to, či sa vrcholná schôdzka skončí podpísaním záverečnej deklarácie.Mun Če-in odletí do KĽDR na čele 200-člennej delegácie z vojenskej leteckej základne pri Soule o 08.40 h miestneho času. Do severokórejskej metropoly Pchjongjang má doraziť o 10.00 h.Prvé stretnutie oboch lídrov sa uskutoční krátko nato, po ňom bude nasledovať oficiálna uvítacia večera organizovaná Kim Čong-unom. Obaja politici sa stretnú aj v stredu.Summit bude zameraný na tri okruhy otázok. Prvým je zlepšenie a rozvoj vzťahov medzi oboma Kóreami, druhým sprostredkovanie a podpora rokovaní o denuklearizácii Kórejského polostrova medzi KĽDR a USA a tretím znižovanie vojenského napätia v regióne.Časť medzikórejského summitu v Pchjongjangu bude naživo vysielaná aj v Soule. Pôjde o prvý prípad, čo budú juhokórejské médiá týmto spôsobom pokrývať udalosť v KĽDR.Kim Čong-un a Mun Če-in sa stretnú tretíkrát od nástupu juhokórejského prezidenta do funkcie v máji 2017. Prvýkrát sa tak stalo 27. apríla, druhýkrát 26. mája tohto roku. Obe stretnutia sa konali v pohraničnej dedine Pchanmundžom.