Dorian zosilnel na hurikán 5. kategórie s katastrofickými následkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 1. septembra (TASR) - Hurikán Dorian, ktorý sa blíži k súostroviu Bahamy, preradili do najvyššej piatej kategórie, ktorá so sebou nesie katastrofické následky. Oznámilo to v nedeľu Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami, píše agentúra AFP.Dorian s maximálnou rýchlosťou vetra až 267 kilometrov za hodinu by mal čoskoro udrieť na skupinu bahamských ostrovov známych pod názvom Abaco v severnej časti Bahám. K pobrežiu Floridy podľa predpovedí dorazí v pondelok večer.napísalo na Twitteri NHC. Živel by mal podľa varovania amerického centra v Miami zasiahnuť ostrovy Abaco s vetrom devastujúcej sily.Pomaly sa pohybujúci hurikán by mal v oblasti Bahám zotrvať v nedeľu a väčšinu pondelka.Bahamský premiér Hubert Minnis nariadil evakuácie ostrovov Abaco a tiež častí ostrova Grand Bahama. Ich obyvateľov vyzval, aby neboli "pochabí" a nesnažili sa úder hurikánu "prestáť". "povedal.Severozápadná časť Bahám by sa podľa NHC mala pripraviť na životohrozujúci príliv, pri ktorom by sa hladina vody mohla zvýšiť o 3 až 4,5 metra nad bežnú úroveň.