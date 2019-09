FOTO: V Národnej rade SR pripravili DOD, politikov prekvapila účasť

Z Dňa otvorených dverí (DOD) v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave 1. septembra 2019. Prvého septembra je na Slovensku štátny sviatok - Deň Ústavy SR. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ľudia sa poslancov počas nedeľňajšieho Dňa otvorených dverí (DOD) v Národnej rade (NR) SR pýtali najmä na témy, ktoré sa ich dotýkajú v bežnom živote. Politici diskusiu vítajú, prekvapila ich najmä účasť a záujem občanov.skonštatoval poslanec za Smer-SD Erik Tomáš. Priblížil, že otázky občanov, sa týkali predovšetkým ich bežného života a tém, ktoré sa ich priamo dotýkajú.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák dodal, že aj ľudia majú takto možnosť stretnúť politikov. Obe strany si podľa jeho slov môžu vypočuť, čo si o niektorých veciach myslia.povedal. Účasť na DOD vníma pozitívne, potešil ho aj počet návštevníkov v klube SNS.DOD v parlamente považuje predseda Mosta-Híd Béla Bugár za "trochu zbytočný".zdôraznil. Poukázal na to, že mnoho ľudí čaká pred parlamentom v rade a nemusia sa stihnúť dostať dnu. Lepšie by podľa jeho slov bolo robiť to tak, ako sa to robí počas schôdzí, teda formou pravidelných organizovaných skupín.Pre návštevníkov však aj v klube Mosta-Híd pripravili program. Bugár zdôraznil, že v prvom rade ponúkajú informácie, týkajú sa podľa jeho slov aj návrhov zákonov z dielne Mosta-Híd. Prekvapila ho napríklad podpora zo strany návštevníkov, a to aj vzhľadom na výsledky predvolebných prieskumov.DOD v parlamente a diskusiu s návštevníkmi uvítali aj opozičné poslanecké kluby." povedal v súvislosti s DOD predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger, otázky ho podľa jeho slov neprekvapili.skonštatoval poslanec za SaS Jozef Rajtár s tým, že aj názory občanov sú podnetné a vždy sa z ich pohľadu na vec dá niečo naučiť. Podľa jeho slov ho prekvapil záujem ľudí o parlament a poslancov.