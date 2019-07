Dortmund získal mladíkov Reynu a Finka

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 1. júla (TASR) - Futbalový klub Borussia Dortmund získal dvoch talentovaných mladíkov - 16-ročného Giovanniho Reynu z tímu New York City FC a rovnako starého Bradleyho Finka zo švajčiarskeho FC Luzern. Americký stredopoliar sa pripojí k mládežníckemu tímu do 19 rokov, švajčiarsky útočník bude nastupovať za výber do 17 rokov.uviedol na margo posíl koordinátor mládeže v Dortmunde Lars Ricken. Giovanni Reyna je syn bývalého reprezentanta USA Claudia Reynu.Keďže ide o neplnoletých hráčov, musí ich transfer najskôr schváliť Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Rozhodnutie by malo padnúť v najbližších dňoch.