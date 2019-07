NHL: Ofenzívu Dallasu vystužia veteráni Pavelski a Perry

Na archívnej snímke (vľavo) Joe Pavelski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frisco 1. júla (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Dallas Stars získal na trhu voľných hráčov dve výrazné posily do ofenzívy. Útok "hviezd" vystužia veteráni Joe Pavelski a Corey Perry a stanú sa spoluhráčmi ďalšej novej posily klubu, slovenského obrancu Andreja Sekeru.Tridsaťštyriročný Pavelski uzavrel so Stars trojročný kontrakt v celkovej hodnote 21 miliónov dolárov, rovnako starý Perry podpísal ročnú zmluvu na 1,5 milióna dolárov s možnosťou zarobiť ďalších 1,7 milióna na výkonnostných bonusoch.Skúsený americký útočník Pavelski pôsobil v NHL zatiaľ len v San Jose Sharks, farby "žralokov" hájil od sezóny 2006-07, v posledných štyroch ročníkov bol kapitánom kalifornského tímu. V minulej sezóne nazbieral v 75 zápasoch základnej časti 64 bodov (38+26). Počas trinástich sezón v Sharks zaznamenal 761 bodov v 963 zápasoch. V roku 2016 pomohol tímu k postupu do finále Stanley Cupu.povedal generálny manažér Jim Nill pre klubový web o dvojnásobnom účastníkovi ZOH.Kanadský zakončovateľ Perry odohral všetkých 14 doterajších sezón v NHL v drese Anaheimu Ducks. V minulom ročníku vynechal prvých 51 zápasov pre zranenie kolena, do kolotoča NHL naskočil až 2. februára. V 31 dueloch si pripísal 10 bodov (6+4). V 988 zápasoch základnej časti zaznamenal 776 bodov za 372 gólov a 404 asistencií. Perry je bývalý víťaz Hart Memorial Trophy a Maurice Rocket Richard Trophy zo sezóny 2010-11 a dvojnásobný olympijský víťaz (2010, 2014).uviedol Nill.