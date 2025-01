Dosiahne Bitcoin hodnotu 200-tisíc USD v roku 2025? Väčšina držiteľov kryptomien tomu verí, hovorí prieskum

Slováci sú pesimistickejší ako Česi či Maďari

15.1.2025 (SITA.sk) - Väčšina držiteľov kryptomien verí, že v roku 2025 hodnota Bitcoinu dosiahne alebo prekročí 200-tisíc amerických dolárov. Tento názor vyjadrilo 58 % respondentov medzinárodného prieskumu uskutočneného kryptomenovou burzou BITmarkets. Slováci sú skeptickejší a dosiahnutie hodnoty 200-tisíc dolárov očakáva len 46 % z nich. Väčšími optimistami sú naši susedia v Česku aj Maďarsku. Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1 685 respondentov z 58 krajín sveta.Celosvetovo je až 58 % držiteľov kryptomien optimistami, keď predpokladajú, že Bitcoin do konca roka 2025 dosiahne alebo prekoná hranicu 200-tsíc dolárov. Naopak, 18 % s týmto odhadom nesúhlasí a takmer štvrtina (24 %) uviedla, že nemá jasný názor.Slovenskí držitelia kryptomien, z ktorých sa do prieskumu zapojilo 163 účastníkov, patria medzi najviac skeptických. Len 46 % z nich očakáva, že Bitcoin dosiahne hranicu 200-tisíc USD, zatiaľ čo 23 % s týmto názorom nesúhlasí.Českí držitelia kryptomien, z ktorých na platforme BITmarkets hlasovalo 252 účastníkov, boli o niečo optimistickejší ako Slováci, avšak napriek tomu zostali pod celosvetovým priemerom. Iba 49 % z oslovených verí, že Bitcoin dosiahne hodnotu 200-tisíc USD. Podiel respondentov, ktorí nesúhlasia, je v Česku vyšší ako celosvetový priemer a dosahuje 24 %.Maďarskí držitelia kryptomien, zastúpení 196 hlasujúcimi, sú optimistickejší ako Slováci aj Česi – 52 % z nich verí, že Bitcoin dosiahne túto hodnotu. Naopak, 23 % nesúhlasí, čo je stále nad celosvetovým priemerom."Držitelia kryptomien jazdia na vlne optimizmu v roku 2024. Bitcoin prekonáva jeden rekord za druhým, čo posilňuje presvedčenie investorov, že jeho hodnota sa môže za rok zdvojnásobiť. Napokon, tento rok Bitcoin rástol ešte výraznejšie, keď sa jeho hodnota zvýšila z približne 43-tisíc dolárov," komentoval tohtoročný vývoj rok Peter Sumer, generálny riaditeľ BITmarkets, a dodal k výhľadu na rok 2025: "U dobre etablovaných kryptomien, ako je Bitcoin, dlhodobo očakávame stabilný rast. Dôvodom je okrem konečnej ponuky – ktorá slúži ako protiinflačný mechanizmus – aj jeho funkcia univerzálneho platidla, investičného nástroja a obchodného aktíva. To však nevylučuje krátkodobé a strednodobé cenové výkyvy, ktoré môžu nastať aj v roku 2025." BITmarkets je kryptomenová burza, ktorá ponúka podporu v 15 jazykoch 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Investori sa môžu zapojiť do obchodovania s viac než 200 kryptomenami a získať prístup k denným analýzam trhu a rôznym vzdelávacím materiálom. Pre viac informácií navštívte BITmarkets.com alebo profil burzy na CoinMarketCap.com Informačný servis