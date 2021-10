Dostál a Baránik v parlamente nepodporia správu generálneho prokurátora Žilinku

Pozmeňujúci návrh

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál budú hlasovať proti tomu, aby parlament prijal správu generálneho prokurátora Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry za rok 2020. Poslanci to povedali agentúre SITA.Dostál uviedol, že počas rozpravy v parlamente vyjadril svoje výhrady ku generálnemu prokurátorovi. Baránik povedal, že „určite bude proti prijatiu správy".Minulý týždeň Baránik vystúpil v pléne s pozmeňujúcim návrhom, aby sa v uznesení Národnej rady SR k Žilinkovej správe text „berie na vedomie“ nahradil slovom „odmieta“.Zdôvodnil to tým, že správa generálneho prokurátora nedáva pravdivý obraz o stave prokuratúry a o stave právneho štátu a plnení úloh s tým súvisiacich.Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) po prednesení tohto návrhu zvolal poslanecké grémium, pretože takýto postup nebol schválený na koaličnej rade. Kollár po grémiu oznámil, že poslanec nedodržal postup podľa rokovacieho poriadku, a teda nemôže akceptovať jeho návrh.Baránik agentúre SITA povedal, že vznikla nejaká nejasnosť, predseda Boris Kollár predniesol nejaké názory, ako to prebehlo. „Poradím sa s kolegami a uvidím, čo sa odohralo,“ uviedol poslanec. Dodal, že si nie je istý, či Kollár „môže od stola taký záver urobiť“.Parlament by mal o správe generálneho prokurátora hlasovať v utorok 5. októbra.